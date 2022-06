Liverpool : la short-list pour remplacer Sadio Mané

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, l'avenir de Sadio Mané est sur toutes les lèvres en Angleterre. L'international sénégalais, auteur d'un triplé historique avec sa sélection ce samedi, ne devrait pas rester à Liverpool la saison prochaine. Élément essentiel du système de Jürgen Klopp, l'attaquant de 30 ans va devoir être bien remplacé par la direction des Reds. Cette dernière s'active déjà pour lui trouver un remplaçant et plusieurs pistes ont déjà été étudiées. Et même si l'arrivée cet hiver de Luis Diaz permet e compter une solution supplémentaire au poste d'ailier, Liverpool cherche un autre renfort offensif. Et il y a du lourd forcément.

La première piste mène à un joueur de Premier League bien connu des Reds : Raphinha. L'ancien Rennais qui évolue désormais du côté de Leeds a la cote sur le marché des transferts et son profil plait beaucoup à Jürgen Klopp. Mais l'international brésilien a de nombreux courtisans et Leeds demande pas moins de 60 millions d'euros pour le lâcher. Le FC Barcelone s'est montré intéressé et il faudra donc batailler pour se l'offrir. Dans un style assez similaire, le profil de Serge Gnabry a aussi été ciblé. L'attaquant de Bayern Munich n'a toujours pas prolongé avec le club allemand et son avenir reste encore très flou. Et si l'éventualité de le récupérer à faible coût est logiquement intéressante, Sky Sports révèle que Liverpool aimerait de préférence un joueur avec plus d'avenir et donc un peu plus jeune que l'international allemand qui va avoir 27 ans dans quelques jours.

Une piste surprenante en Ligue 1

De son côté, la presse allemande annonce que Liverpool a surtout ciblé Christian Pulisic. L'attaquant de 23 ans, en manque de temps de jeu du côté de Chelsea, collerait parfaitement à ce que recherche Liverpool à ce poste. Le quotidien BILD révèle même que Pulisic serait la priorité des Reds pour remplacer Sadio Mané. Très peu utilisé cette saison et alors qu'il ne semble plus rentrer dans les plans de Thomas Tuchel, l'international américain serait tenté par ce nouveau projet. Mais il faudra aussi s'aligner financièrement pour Liverpool, car Chelsea ne voudra pas le brader malgré sa méforme actuelle. Acheté 64 millions d'euros à Dortmund en 2019, sa valeur marchande est actuellement d'environ 45 millions. C'est un peu moins que l'une des autres pistes de Liverpool : Arnaut Danjuma. L'attaquant de Villarreal, qui a brillé en C1 cette saison, a de nombreux prétendants.

Enfin piste un peu plus surprenante : celle menant à un attaquant de Ligue 1. Auteur d'une saison XXL avec Rennes, Martin Terrier a fait parler de lui Outre-Manche. Avec ses 21 buts et ses 4 passes décisives en Championnat, l'attaquant de 25 ans a tapé dans l'œil de plusieurs écuries européennes dont Liverpool. La presse anglaise explique d'ailleurs que sa polyvalence serait un gros atout aux yeux de Jürgen Klopp, qui souhaite des attaquants avec une grande flexibilité tactique. Dans un profil totalement différent, Liverpool a aussi coché le nom de Darwin Nuñez. L'attaquant de Benfica, performant en C1 et notamment face aux Reds, pourrait aussi être une alternative. Avec le recrutement de Luis Diaz cet hiver qui peut occuper le couloir de Mané, l'idée de recruter un vrai numéro 9 a aussi été évoquée, surtout que Liverpool devrait perdre Divock Origi cet été. À suivre.