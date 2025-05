PL : Arsenal décroche un match nul important face à Liverpool

Champion d’Angleterre avec 82 points, Liverpool recevait Arsenal à Anfield. Deuxième avec 67 points, Arsenal, sous la menace de Newcastle, devait réagir après une série de quatre matchs sans victoire, dont trois défaites consécutives. Battus à Stamford Bridge (1-3) et éliminés au Parc des Princes en demi-finale de Ligue des Champions, les Gunners effectuaient deux changements : Ben White et Leandro Trossard remplaçaient Timber et Declan Rice. Liverpool a cependant dominé la rencontre face à Arsenal en première mi-temps, inscrivant deux buts en seulement deux minutes. Dès la 8e minute, Luis Diaz a raté une énorme occasion, envoyant une frappe puissante que David Raya a superbement repoussée. Mais Liverpool n’a pas tardé à prendre l’avantage : à la 20e, Cody Gakpo a ouvert le score d’une tête bien placée après un superbe centre d’Andrew Robertson.

À peine deux minutes plus tard, Luis Diaz a fait passer le score à 2-0 après une belle action offensive. Arsenal n’a pas réussi à réagir, et Liverpool a pris une avance confortable avant la pause. Mais au retour des vestiaires, les Gunners ont réagi. À la 47e minute, Leandro Trossard a adressé un centre précis dans la surface pour Gabriel Martinelli. L’attaquant brésilien s’est élevé au-dessus de la défense et a propulsé une tête puissante dans le coin droit du but. Alisson, battu, n’a rien pu faire (2-1). Peu après, Mikel Merino a repris le ballon de la tête sur un rebond et a trouvé le fond des filets, relançant les siens dans la rencontre (70e, 2-2). Mais dix minutes plus tard, coup de théâtre : il a écopé d’un deuxième carton jaune et a été expulsé à la 80e. Avec ce match nul, Arsenal reste 2e et prend 2 points d’avance sur Newcastle (3e) avec 68 points.