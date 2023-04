Alan Velasco, la pépite argentine qui fait saliver l’Europe

Alan Velasco a le football dans la peau. Mais pas seulement. Cet Argentin âgé de 20 ans s’est fait tatouer le visage de son idole Diego Armando Maradona dans le dos. Une façon de rendre hommage au Pibe de Oro, qui a marqué tant de générations au pays. Ce qui est aussi le cas de Lionel Messi, l’autre modèle du natif de Quilmes. D’ailleurs, le joueur du FC Dallas a avoué lors d’une interview donnée à Efe, qu’il aimerait voir la Pulga évoluer en Major League Soccer, où l’Inter Miami de David Beckham fait son possible pour l’attirer dans ses filets.

Un talent made in Argentine

« Ce serait absolument fou. Moi, en tant que joueur de la MLS, je veux qu’il vienne. Mais bon, il est au PSG actuellement. Je suppose qu’il serait heureux. Donc tout ce qui peut le rendre heureux est le bienvenu. Je suis Argentin, nous aimons Leo, alors je lui souhaite toujours le meilleur». A priori, c’est retourner au FC Barcelone qui le rendrait le plus heureux selon les derniers échos de la presse espagnole. Messi a donc de très fortes chances de quitter notre chère Ligue 1. Un championnat que pourrait bien découvrir Alan Velasco dans un futur plus ou moins proche.

Selon nos informations, son entourage l’a proposé à plusieurs écuries françaises mais aussi en Europe où des clubs sont séduits (Salernitana, Atalanta, Brighton). Il faut dire que son profil peut plaire et apporter un plus à de nombreuses formations. Polyvalent, ce joueur vif et rapide d’1m67 peut aussi bien jouer comme ailier droit ou gauche que comme n°10. La position qu’il affectionne le plus sur le rectangle vert. Il aime être au cœur du jeu, prendre les choses en main et laisser parler son talent et sa créativité derrière les éléments offensifs. Encore jeune, le footballeur né en 2002 a encore logiquement des points à travailler pour s’améliorer.

Suivre les exemples Messi et Maradona

Pour le moment, il fait le bonheur du FC Dallas qu’il a rejoint à l’hiver 2022. Lors de sa première saison, il avait marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives en Major League Soccer. Des débuts plus que prometteurs pour l’Argentin, qui a disputé les 1/2 finales de la conférence Ouest face à Austin. Convaincant, Alan Velasco était attendu cette saison. En 7 matchs, il a déjà marqué 2 buts. Et le footballeur sous contrat jusqu’en 2026 compte bien poursuivre sur sa lancée et montrer qu’il a le talent et les capacités pour viser encore plus haut et réaliser ses rêves.

En effet, son plus grand souhait est de jouer un jour en Europe comme l’ont fait ses idoles. Alan Velasco rêve de Premier League et de Serie A, mais se voit passer aussi par la Bundesliga. Faire un crochet par la France n’est pas pour lui déplaire non plus. Par le passé, le LOSC avait suivi son cas. Nul doute que d’autres écuries connaissent aussi ce jeune joueur. Un garçon qui a aussi fait parler de lui en sélection argentine, avec laquelle il a remporté le championnat du CONMEBOL en U15 et U17. A présent, Alan Velasco espère marcher sur les traces de Lionel Messi et Diego Maradona en défendant les couleurs de l’Albiceleste. On lui souhaite la même réussite.