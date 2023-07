Le Betis pourrait dire adieu à un joli pactole pour cet été

Ce samedi, le Betis a concédé la défaite en match amical face à l’Eintracht Brunswick (3-1). Et comme cela ne suffisait pas au malheur des Beticos, ces derniers ont perdu Luiz Henrique au bout de 40 minutes, gravement blessé à la clavicule et évacué sur civière. Auteur de 3 buts et 7 passes décisives la saison passée, le natif de Pétropolis était forcément courtisé suite à sa première saison intéressante en Europe.

L’ancien de Fluminense va donc contrecarrer, malgré lui, les plans des dirigeants andalous qui avaient prévu de s’en séparer cet été en cas de belle offre. Estimé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, le Betis compte encaisser 40 millions d’euros pour Henrique comme l’annonce AS ce dimanche, qui est observé par la Juventus Turin, Naples et Aston Villa d’après la publication espagnole.

