EdF : Lucas Hernandez n'a pas peur de son poste

Champion du monde en 2018 au poste de latéral gauche, puis de nouveau sélectionné à l'Euro 2020 dans ce même rôle, Lucas Hernandez (26 ans) aura cette fois une double responsabilité. Le joueur du Bayern a été appelé par Didier Deschamps pour défendre le titre au Qatar en jouant latéral gauche mais aussi en tant que défenseur central. Pour le principal intéressé, ça ne change pas grand-chose, car il est habitué à occuper les deux fonctions.

«Ces derniers temps, j’ai joué beaucoup plus dans l’axe mais lors des trois derniers matchs avec le Bayern, j’ai joué à gauche. Je connais parfaitement, je m’y sens à l’aise, à gauche et dans l’axe, je connais parfaitement les deux. Vous pouvez être rassuré si le coach décide de me mettre à gauche», a-t-il déclaré dans un grand sourire en conférence de presse, à 4 jours du premier rendez-vous contre l'Australie.