Nouvelles révélations choquantes dans l’affaire d’extorsion de Paul Pogba

Les dernières années de Paul Pogba n’ont pas été celles escomptées par tout le monde. Prodige du football et star planétaire après des années de haut niveau entre Manchester United et la Juventus Turin, le joueur formé au Havre a finalement vu sa carrière prendre une tournure inattendue. Il y a un an, l’agence antidopage italienne (NADO) a révélé que Pogba avait été testé positif à la substance dopante DHEA, le 20 août 2023 lors de la première journée de la Serie A 2023-24 face à l’Udinese. Outre cette mésaventure sportive qui lui a valu une suspension de quatre ans, finalement écourtée par le TAS et qui va permettre à La Pioche de retrouver les terrains dès mars 2025, Paul Pogba a également dû gérer plusieurs démêlés judiciaires.

En effet, une affaire bien sordide à laquelle Paul Pogba n’aurait sûrement jamais voulu être associé a éclaté il y a deux ans en parallèle de cette affaire de dopage. En mars 2022, alors que le milieu allait se rendre au rassemblement de l’équipe de France, ce dernier a été séquestré par deux hommes cagoulés qui lui ont réclamé la somme de 13 millions d’euros. Ce mardi, le procès de six individus, liés à cette affaire et suspectés d’avoir été à l’organisation de ce rendez-vous, se tiendra au tribunal correctionnel de Paris. Dans cette affaire sordide, son frère aîné, Mathias, aurait même joué un rôle assez central. En attendant, de nouvelles révélations viennent mettre en lumière certains éléments de cette affaire.

Paul Pogba n’hésitait pas à mettre la main à la poche pour ses amis

En effet, à l’heure où les rapports qu’entretenait le joueur de 31 ans avec certains de ses proches liés à cette affaire vont être décortiqués, et ont déjà été dévoilés dans leurs grandes lignes depuis deux ans, L’Equipe a révélé de nouveaux éléments ce lundi. Dans les colonnes de nos confrères, on en apprend notamment davantage sur la relation assez spéciale qu’avait Pogba avec ses proches et ses amis d’enfance. En effet, très attaché à ses racines franciliennes, le natif de Lagny-sur-Marne n’hésitait pas à s’aligner sur les demandes financières de ses amis. Généreux, l’ancien Red Devil n’hésitait pas à donner de 5 à 10 000 euros à ses amis une à deux fois par an à sa propre initiative. Pogba avait également été généreux avec un certain Boubacar C., un ami d’enfance, à qui il a donné 40 000 euros après que ce dernier a acheté une maison à sa mère. De la générosité même envers un ami perdu de vue qui avait besoin de 5 000 euros pour acheter une voiture d’occasion à la Réunion. Même chose lorsqu’il donne 150 000 euros à Machikour K. pour que ce dernier développe un fast-food.

Outre les centaines de milliers d’euros qu’il versait par ailleurs à son marabout, le champion du monde 2018 ne lésinait pas sur les moyens quand il s’agissait de ses frères. Alors que les demandes très récurrentes de son frère Matthias ont parfois refroidi leur relation, Paul Pogba s’exécutait. Ainsi, il lui a fait un cadeau à 100 000 euros à lui et son frère Florentin lors de l’anniversaire en commun des jumeaux le 19 août 2022. Quand Florentin avait été victime d’une arnaque immobilière, son petit frère a mis la main à la poche. Interrogé lors d’une audition, Paul Pogba s’était justifié sur sa grande générosité : «parce que, comme c’étaient mes amis, je voulais les aider un peu. Des fois, je venais, je rendais visite, je donnais du cash aux parents, certains ont des enfants… Je voulais les aider, j’ai grandi avec eux. Moi, ça me faisait plaisir, ça vient de moi. Je ne demande rien, je n’attends rien. Je l’ai fait vraiment pour qu’ils avancent dans leur vie et qu’ils aient leur propre business. Le problème, c’est que je n’aime pas dire non. » De nouveaux éléments devraient encore être révélés dans les prochains jours, alors que le milieu de terrain ne sera pas présent lors de cette semaine de procès.