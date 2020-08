PSG : le message de Mauro Icardi

Prêté par l’Inter Milan en début de saison puis définitivement acheté par le Paris Saint-Germain, Mauro Icardi (27 ans) a vécu une première année mitigée dans la capitale. Très efficace lors des six premiers mois, l’Argentin a ensuite connu une longue période de disette. Pire, Thomas Tuchel n’a pas compté sur lui en demi et en finale de la Ligue des Champions. Pourtant, l’ancien Nerazzurro ne regrette pas d’avoir rejoint le PSG.

« Il y a un an, j’ai dû prendre la décision de changer (de club), de faire quelque chose de nouveau, de découvrir… Aujourd’hui, un an plus tard, on est là, la tête haute, fiers de tout ce que nous avons fait, de ce qu’on continue de construire. Je n’ai pas de mots pour remercier tout le soutien que j’ai reçu qui a fait que cette décision que j’ai prise a été la meilleure décision de ma vie », a-t-il posté sur Instagram. De quoi mettre un terme aux rumeurs de départ ?