Dossier Olmo : Joan Laporta remercie le Real Madrid

Depuis quelques jours, le FC Barcelone jubile. Alors que l’affaire semblait mal engagée, le club catalan a finalement obtenu le feu vert du gouvernement espagnol pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Une annonce qui a mis en rogne plusieurs clubs de Liga. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas manqué d’afficher publiquement leur mécontentement en publiant des communiqués pour dénoncer ce coup de pouce gouvernemental. En revanche, le Real Madrid est resté bien silencieux. Et alors que certains médias ont dénoncé ce silence coupable, Joan Laporta a tenu à remercier tous ceux qui ne sont pas prononcés contre son club.

«Je ne vais pas révéler des conversations privées. Ce que je peux vous dire, c’est que les clubs qui n’ont pas pris position contre cette mesure, je leur en suis reconnaissant. Ils ont compris que ce n’était pas la bonne solution. En dehors du terrain, en tant que club et au sein de l’association des employeurs, nous défendons les intérêts de tous et entre tous. Les clubs qui ont pris position contre… Je n’en suis pas heureux et je ne suis pas d’accord. Mais il y a beaucoup de clubs qui n’ont pas pris position. Leurs services juridiques sauront de quoi nous parlons, que la défense du Barça est conforme à la loi et que cette procédure a toutes les chances d’aboutir. Je ne veux pas entrer dans les aspects techniques. Je ne veux pas faire de mal. Nous devons respecter la position de toutes les parties et savoir que notre demande sera acceptée. Je ne vais pas révéler que j’ai parlé de cette question avec Florentino (Pérez)», a-t-il confié en conférence de presse.