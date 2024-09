La FFF lance le Challenge Espoirs

La FFF lance une nouvelle épreuve. Dans le but de permettre aux joueurs présents dans les meilleurs centres de formation de France de se développer, l’instance dirigeante du football français a créé une compétition non officielle qui réunira des équipes de centres de formation des clubs professionnels. Pour le moment, il n’y a que douze clubs d’engagés et ce Challenge Espoirs repose uniquement sur le volontariat.

«Le Comité exécutif de la Fédération, réuni jeudi matin au siège de la FFF, a validé la création du Challenge Espoirs réunissant douze équipes des centres de formation de clubs professionnels. Première journée, le 28 octobre prochain. Sur proposition du président de la FFF, Philippe Diallo, la Fédération va mettre en place une nouvelle offre compétitive, non officielle, baptisée Challenge Espoirs, qui réunira des équipes de centres de formation des clubs professionnels. Objectif de cette épreuve, souhaitée par le Conseil d’administration de la LFP et élaborée par la Direction technique nationale (DTN) : donner du temps de jeu aux jeunes joueurs des catégories U18 à U23 notamment intégrés au groupe professionnel des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Cette épreuve, proposée sur la base du volontariat aux centres de formation classés "prestige" et "catégorie 1", réunira douze équipes d’abord réparties en deux poules de six lors de la première phase. Celle-ci se déroulera entre le 28 octobre 2024 et le 31 mars 2025 avec cinq journées au programme. Les deux premiers de chaque groupe disputeront des demi-finales puis la finale (dates à définir). Les douze clubs qui ont fait acte de candidature pour cette première édition du Challenge Espoirs sont :

Groupe A : Montpellier HSC, Toulouse FC, Paris SG, Le Havre AC, FC Nantes, AS Saint-Étienne.

Groupe B : SM Caen, AC Ajaccio, Stade Rennais, AS Monaco, Paris FC, AJ Auxerre.

La répartition géographique opérée par la DTN permet aux formations concernées de rencontrer à la fois des clubs voisins mais également des clubs plus éloignés qui, du fait de l’éloignement, sont rarement opposés. Les matches se dérouleront en semaine entre le lundi et le mercredi. Compte tenu du caractère non officiel de ce Challenge, le système de sanctions (avertissements et expulsions) n’est pas intégré au système général des championnats et coupes organisés par la FFF et la LFP. Les matches se dérouleront exclusivement sur terrains en herbe.»