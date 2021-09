Wolfsbourg verrouille Maxence Lacroix

Arrivé à l'été 2020 en provenance de Sochaux, Maxence Lacroix (21 ans) a rapidement mis le VfL Wolfsbourg et la Bundesliga dans sa poche. Avec 30 apparitions en championnat la saison passée, le jeune défenseur central français a grandement contribué à la qualification des Loups pour la Ligue des Champions.

C'est donc logiquement que les Allemands ont décidé de le récompenser en lui offrant un nouveau bail courant jusqu'en juin 2025. Une prolongation d'un an, assortie d'une revalorisation salariale bien méritée. «Je suis très heureux que nous ayons prolongé le contrat. Je me sens complètement chez moi à Wolfsburg et j'ai encore des objectifs à atteindre avec le VfL. C'est amusant de jouer dans cette équipe et j'ai hâte de poursuivre notre progression et de partager d'autres succès ensemble», a-t-il confié aux médias officiels du club.