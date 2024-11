Ballon d’Or : Dorival ne comprend pas pour Vinicius

Vinicius n’a pas gagné le Ballon d’Or, mais il a gagné la reconnaissance des Brésiliens. Présent en conférence de presse ce vendredi pour annoncer sa liste en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur brésilien Dorival Junior a été invité à commenter le non-sacre de son joueur en début de semaine. Une «injustice» selon lui, mais qui n’enlève en rien ce qu’il a fait cette saison.

«Pour moi, c’était injuste, car il s’agissait d’une récompense individuelle et s’il y a bien eu un joueur décisif et létal, qui a montré tout son talent la saison dernière, c’est Vinicius. La majorité des Brésiliens ont pris conscience de cette injustice, a confié Dorival. Si Dieu le veut, bientôt, on lui offrira une finale de Coupe du Monde. Je suis sûr qu’un joueur comme Vinicius aura d’autres saisons pour confirmer ce que nous savons tous, à savoir qu’il a été le meilleur footballeur du monde la saison dernière.»