FC Nantes : Willem Geubbels à la recherche du temps perdu

Il vient tout juste d'avoir 20 ans (le 6 août dernier) mais il est connu depuis quelques années maintenant. Sa première apparition sur un terrain de haut niveau remonte au 23 septembre 2017, lors d'un match de championnat avec l'OL face à Dijon. Seulement, après avoir été l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, Willem Geubbels connaît déjà son 3e club professionnel avec le FC Nantes, et a désormais pris du retard sur certains joueurs de sa tranche d'âge. Depuis cette fameuse soirée face au DFCO, il n'a cumulé que 16 autres bouts de matches de Ligue 1, la faute bien souvent à des problèmes physiques qui ont fini par retarder sa progression.

La suite après cette publicité

321 minutes de temps de jeu en championnat, c'est un total bien maigre pour celui qui s'annonçait lui-même comme un successeur de Kylian Mbappé. Acheté 20 M€ par Monaco à l'été 2018, l'attaquant annonçait la couleur le jour de sa présentation à la presse. «J'ai envie de suivre ses traces (à Mbappé) et pourquoi pas faire mieux. (...) Je suis très jeune, j'ai une certaine avance aussi donc forcément la comparaison est assez rapide. Elle est souvent faite. Je me vois très bien suivre ses pas et pourquoi pour faire mieux.» Evidemment, trois ans plus tard, ses déclarations lui reviennent comme un boomerang.

Une comparaison avec Mbappé maladroite

Depuis, Geubbels a connu 6 blessures différentes qui lui ont tout de même fait louper 84 matches avec Monaco. Entre une blessure au genou en août 2018, quelques jours seulement après son arrivée sur le Rocher, deux claquages à la suite durant l'automne suivant, puis à l'ischio en février, il a carrément subi une opération au genou au mois de mai 2019, l'obligeant à revenir en février 2020, soit neuf mois plus tard... Auteur d'une saison blanche, le natif de Villeurbanne a seulement retrouvé la compétition en août 2020. Mais après six mois à entrer dans la rotation (13 apparitions en championnat pour un but), voilà qu'il est victime de la concurrence, puis d'une fracture du métatarse.

C'est bien simple il n'a joué que 9 minutes entre janvier et mai. Une entrée en jeu restée dans les mémoires face à l'OL puisque la rencontre s'était terminée en pugilat. Après coup, il avait écopé de trois matches de suspension, sanction la plus lourde de l'échauffourée. Sans continuité et tombé au plus bas dans la hiérarchie, le joueur a fini par être prêté avec option d'achat par l'AS Monaco au FC Nantes. C'est ici qu'il espère bien se (re)lancer. «Les pépins, c’est derrière moi. L’année dernière, je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Je suis en manque de rythme, je subis une bonne préparation physique pour pouvoir enchaîner les matches.»

6 blessures en deux ans

Présenté à la presse ce vendredi par son nouveau club, Geubbels a affiché des objectifs très concrets : retrouver du temps de jeu et le simple plaisir de jouer. «Il faut enchaîner les matches, marquer, être décisif par des buts ou des passes même si marquer c’est mieux en tant qu’attaquant. Je veux retrouver le niveau que j’avais avant les blessures et les petits pépins. Le mental de compétiteur n’est jamais parti. Quand on subit beaucoup de changements, de pépins, le mental est forcément touché, mais la compétition est toujours dans la tête, le mental de compétiteur aussi. Je vais essayer de l’affirmer», lance-t-il, déterminé.

D'ailleurs, la presse n'a pas oublié de lui rappeler ses paroles sur Mbappé à son arrivée à Monaco et qu'il assume encore parfaitement. «Non, je ne regrette pas de l’avoir dit. Je pense qu’on est dans un milieu où il faut faire attention à ce que l’on dit. Malheureusement, ça a été détourné de façon assez mauvaise, je pense, par certains médias. Je pense qu’on n’a pas totalement compris le fond de ma pensée. Maintenant, je ne vais pas revenir dessus, c’est du passé et je pense qu’aujourd’hui, le mieux c’est de me concentrer plus sur moi, de me remettre au boulot et de progresser de la meilleure des manières.»

Rattraper le temps perdu au FC Nantes

Car du talent le jeune attaquant en a toujours. Reste désormais à retrouver doucement les terrains - sans se précipiter - dans un club de la seconde partie de tableau mais dont l'histoire résonne encore très fort. Et qui de mieux qu'Antoine Kombouaré, présent aux côtés de sa nouvelle recrue, pour parler de détermination et lui redonner un certain élan. «L'idée, c'est de le relancer et de lui redonner du temps de jeu. Il faut qu'il se refasse une santé de fer car il a beaucoup souffert. J’attends de lui qu’il redevienne un footballeur professionnel, un athlète et qu’il puisse nous aider dans la quête du maintien.» Place au terrain désormais. Enfin !