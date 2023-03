PSG : Warren Zaïre-Emery raconte son amour pour le club

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à PSG TV, Warren Zaïre-Emery (17 ans) est longuement revenu sur son ascension dans la capitale française. L’occasion également pour le jeune milieu de terrain d’exprimer son amour pour les Rouge et Bleu. «Avec mon père et mes frères, on a toujours aimé regarder le foot et le PSG. Et en allant au Parc des Princes, on découvre l’ambiance qui est extraordinaire et on a tout de suite envie de jouer pour cette équipe, pour ce maillot. Ça devient un rêve. Et aujourd’hui, jouer pour cette équipe, c’est une telle fierté, j’ai envie de tout donner et de me battre jusqu’au bout».

Relancé sur ses débuts avec l’équipe professionnelle, le natif de Montreuil n’a pas caché sa joie de faire partie d’un tel club. «C’est une fierté. Ça fait dix ans que je suis ici. Je suis très content de jouer avec des joueurs comme ça. Donc je suis content d’être ici et de donner mon maximum. Et pour mon premier but, je suis quelqu’un qui ne montre pas vraiment ses émotions. Donc je pense que les gens, ils ont vu que j’étais content de marquer, ils sont venus me féliciter et j’étais content. Mais au Parc des Princes, c’est particulier. Il y a les ultras qu’on entend un peu plus et il y a la famille dans les tribunes. C’est spécial». Les supporters parisiens apprécieront…

