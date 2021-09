OM : Pol Lirola raconte son été agité

La suite après cette publicité

Il aura fallu attendre le 23 août. Prêté à l'OM avec option d'achat la saison dernière, Pol Lirola avait donné satisfaction en l'espace de six mois seulement (22 matches disputés), mais il était retourné à la Fiorentina, l'OM ne levant pas tout de suite cette option. Après des négociations qui ont duré tout l'été, le club phocéen et la Fiorentina s'étaient finalement mis d'accord sur le transfert du latéral droit. Un soulagement pour le joueur de 24 ans, qui a bien cru ne jamais revenir !

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pol Lirola a évoqué la longue attente du retour à l’OM et sa satisfaction d'y avoir signé (2026). «Cet été a été très long. Mais quand s’est terminée la saison dernière, je savais que je voulais revenir. Dès le départ, Pablo (Longoria) m’a dit de ne pas m'inquiéter, que je reviendrais. Les jours passaient et je devenais un peu nerveux, je pensais que ça ne serait pas possible de revenir. Mais cela s’est finalement bien terminé. Je suis content».