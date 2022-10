OGC Nice : Kasper Schmeichel déjà sur le départ

Le gardien danois de 35 ans pourrait déjà quitter la côte d'azur selon L'Equipe. Arrivé cet été en provenance de Leicester, l'expérimenté portier devait apporter beaucoup de choses qui manquent à l'appel pour le moment. D'un point de vue statistique, Schmeichel a concédé 11 buts en 10 matches toutes compétitions confondues.

Le fait qu'il ait cherché à modifier certaines règles de vie collectives (petits-déjeuners), son profil ne collerait pas avec style de jeu de son entraîneur Lucien Favre. Son leadership n'est pas visible et sa nonchalance quotidienne laisse à penser qu'un départ est de plus en plus plausible.