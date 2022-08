L'OGC Nice s'offre le gros coup Kasper Schmeichel !

La suite après cette publicité

Portier de Nice depuis 2016, Walter Benitez a été une référence en Ligue 1 pendant six saisons et vient de quitter les Aiglons. Libre, le portier de 29 ans a rejoint le PSV Eindhoven. Pendant ce temps, le club azuréen se retrouve avec le seul Marcin Bulka (22 ans) comme solution pour occuper le poste. Voulant apporter un élément d'expérience qui pourra encadrer le Polonais pour l'avenir tout en apportant de la sécurité à court moyen terme, l'OGC Nice a utilisé les réseaux de son coach Lucien Favre pour approcher Yann Sommer.

Valeur sûre en Allemagne où il porte les gants depuis 2014, le portier de 33 ans arrive à un an de la fin de son contrat avec les Fohlen. Candidat à un départ, le Suisse a longtemps semblé proche de l'OGC Nice mais la situation a évolué. Si bien qu'il devrait finalement rester un peu plus longtemps à Mönchengladbach. Fanny, le club du sud de la France a donc lancé de nouvelles pistes et s'est donc mis à la recherche d'un autre gardien expérimenté.

Un gardien de renom en Ligue 1

C'est finalement du côté de l'Angleterre que Nice s'est tourné, à Leicester précisément. Véritable légende du club avec qui il a gagné la Premier League 2016 en réalisant un exploit historique, Kasper Schmeichel (35 ans) a finalement accepté de rejoindre les Aiglons en étant assez séduit par le projet. Après 11 saisons du côté des Foxes, le demi-finaliste de l'Euro 2020, qui compte 84 capes avec le Danemark, a opté pour ce nouveau défi.

Un renfort de poids pour Nice qui s'offre un des meilleurs gardiens d'Europe sur les dernières saisons. Sur son site officiel, le club azuréen s'est félicité de la nouvelle : « L’OGC Nice est fier d’annoncer la signature de Kasper Schmeichel », indique sobrement le communiqué de presse du club. Le Danois devient la 4e recrue niçoise de l'été après Alexis Beka Beka, Aaron Ramsey et Mattia Viti, dont la venue a été officialisée ce matin.