Bordeaux : ça brûle pour Jean-Michaël Seri

Jean-Michaël Seri (29 ans) a choisi. Courtisé par le FC Porto et Galatasaray, l'Ivoirien a décidé de revenir en France. L'OGC Nice, où il a évolué avec succès, et les Girondins de Bordeaux, comme nous vous l'avions révélé il y a quelques jours, étaient sur les rangs.

Selon nos informations, le milieu de terrain a finalement opté pour le challenge bordelais. Avec la grave blessure d'Otavio, l'Éléphant (30 sélections, 3 réalisations) a de sacrées perspectives de temps de jeu au Matmut Atlantique, où il est attendu ce week-end et retrouvera qui plus est deux de ses anciens collègues azuréens Hatem Ben Arfa et Paul Baysse.

Un prêt sans option d'achat

Malgré un pressing intense de dernière minute de Galatasaray, qui souhaitait le retrouver après une saison 2019/20 convaincante, les trois parties sont elles très proches d'un accord définitif. Et, toujours d'après nos informations, les Aquitains accueilleraient le natif de Grand-Béréby, encore sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Fulham, sous la forme d'un prêt sec jusqu'à la fin de la saison.

Le club au scapulaire, aux moyens limités, réalise donc une très belle affaire sur le papier. Jean-Michaël Seri, non inscrit en Premier League en début de saison et cantonné à des apparitions en Coupe de la Ligue, devra évidemment retrouver le rythme de la compétition. Mais son passé en L1 lui donne du crédit.