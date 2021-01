Bordeaux tente le coup pour Jean Michaël Seri

Les Girondins de Bordeaux vivent une saison compliquée, tant sur le plan sportif qu'institutionnel et financier. Et aujourd'hui, les fans du club au scapulaire ont reçu une énième mauvaise nouvelle. « Lors de l’entraînement de ce jour, Otavio s’est fait une rupture du tendon d’Achille gauche. Cette blessure nécessite un avis chirurgical rapide. Le Club lui souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve », a indiqué le club dans un communiqué paru plus tôt dans la journée.

Fin de saison donc pour le seul numéro 6 de métier de l'effectif, qui n'a raté que deux rencontres de Ligue 1 cette saison. Autant dire qu'il va falloir trouver une solution, qui passera vraisemblablement par le mercato. Selon nos informations, les Girondins de Bordeaux se sont ainsi renseignés sur Jean Michaël Seri, bien connu des fans de Ligue 1 puisqu'il avait brillé à Nice.

Bordeaux veut un prêt avec option d'achat

La direction girondine est ainsi intéressée par la possibilité de l'accueillir en prêt avec option d'achat. Le joueur qui appartient à Fulham n'a cependant pas disputé le moindre match au niveau professionnel cette saison, puisqu'il n'avait pas été inscrit par l'équipe londonienne. Et ce, alors qu'il sortait pourtant d'une saison plutôt correcte avec Galatasaray. L'écurie stambouliote est d'ailleurs en discussion avec le milieu de terrain ivoirien de 29 ans pour un potentiel retour.

Nous pouvons également vous confirmer que, comme révélé par Eurosport, l'OGC Nice tente aussi de le rapatrier. En outre, nous pouvons aussi confirmer les informations de Téléfoot affirmant que les Aiglons souhaitent aussi faire revenir Maxime Le Marchand. Quant à Benfica, les Lisboètes ont un temps pensé à lui mais se sont finalement tournés vers d'autres pistes. Affaire à suivre donc...