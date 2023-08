Tirage Ligue des Champions : le PSG et Lens peuvent s’attendre a du lourd

Après une édition 2022/2023 où Manchester City a su enfin décrocher le Graal face à l’Inter Milan (1-0), la Ligue des Champions revient pour la saison 2023/2024. La France n’aura malheureusement que deux représentants puisque l’Olympique de Marseille a été éliminé lors du 3e tour préliminaire face au Panathinaïkos (1-0/1-2 puis 5-3 aux t.a.b.). C’est donc au Paris Saint-Germain et au Racing Club de Lens de représenter au mieux la Ligue 1 et les deux formations peuvent déjà s’attendre à de beaux tirages.

Le PSG peut tomber sur un tirage XXL malgré son chapeau 1

Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain sera dans le chapeau 1. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique et ses hommes qui vont pouvoir éviter d’autres gros morceaux comme Manchester City, le FC Barcelone et le Bayern Munich, mais aussi de sérieux outsiders comme le SSC Napoli et le SL Benfica. Néanmoins, cela se corse avec le chapeau 2 puisque les Franciliens vont quoiqu’il arrive tomber sur une équipe redoutable. Si le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le FC Porto sont des équipes dont le PSG doit se méfier, mais qui restent à la portée du club de la capitale, les cinq autres formations peuvent clairement faire trembler le PSG. Il y a d’abord le Real Madrid, une équipe qui a régulièrement mis en difficulté les Franciliens et dont le storytelling autour de Kylian Mbappé ne manquera pas de faire parler.

Il y aura aussi les Anglais de Manchester United et Arsenal qui font leur grand retour de la compétition, mais aussi l’Inter Milan qui est le finaliste sortant. Enfin, l’Atlético de Madrid (Espagne) se présente également comme un tirage peu évident. Dans le chapeau 3, il faudra surtout se méfier des Italiens de l’AC Milan et de la SS Lazio. Enfin dans le chapeau 4, il y aura aussi du beau monde avec des équipes comme la Real Sociedad, Newcastle United ou l’Union Berlin qui peuvent jouer les trouble-fêtes. Dès lors, un tirage avec le Real Madrid, l’AC Milan et Newcastle est possible pour le Paris Saint-Germain. Ce qui aurait des allures de sacré groupe de la mort. Les Franciliens peuvent aussi tomber sur le FC Porto, l’Étoile Rouge de Belgrade et le Royal Antwerp.

Le Racing Club de Lens aura quoi qu’il arrive du lourd

Pour le Racing Club de Lens, qui retrouve la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2002/2003, c’est un très gros tirage qui s’annonce. Certes, les Artésiens éviteront la Real Sociedad, Galatasaray, le Celtic Glasgow, Newcastle United et l’Union Berlin, mais ce sera pour mieux défier d’autres gros morceaux. Ce sera notamment le cas des équipes du chapeau 1. Si Lens ne jouera pas face au Paris Saint-Germain, des équipes comme Manchester City, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Naples ou Benfica s’annoncent très difficiles à jouer. Face à Séville et au Feyenoord également, la mission ne sera pas si aisée. Dans le chapeau 2, c’est aussi la certitude de défier une grosse formation avec le Real Madrid, Manchester United, Arsenal, l’Atlético de Madrid ou l’Inter Milan en tête de file.

Le Borussia Dortmund, le FC Porto et le RB Leipzig ne seront pas à négliger. Dans le chapeau 3, l’AC Milan et la SS Lazio seront les épouvantails à éviter. Le RB Salzbourg s’annonce aussi comme une équipe peu évidente à manoeuvrer. Le Shakhtar Donestk, Braga, l’Étoile Rouge de Belgrade ou encore le FC Copenhague seront des équipes davantage à la mesure du RC Lens même si ce sera compliqué. Un tirage avec Manchester City, le Real Madrid et l’AC Milan ou bien le Bayern Munich, Arsenal et la Lazio peut attendre le club nordiste, ce qui serait très compliqué. En revanche, en cas d’un tirage avec le Feyenoord, Porto et l’Étoile Rouge de Belgrade, Lens pourra envisager une meilleure issue. Il y a quand même plus de probabilités d’avoir de gros poissons pour les protégés de Franck Haise.

Chapeau 1

Manchester City (Angleterre)

Séville FC (Espagne)

FC Barcelone (Espagne)

SSC Napoli (Italie)

Bayern Munich (Allemagne)

Paris Saint-Germain (France)

SL Benfica (Portugal)

Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)

Chapeau 2

Real Madrid (Espagne)

Manchester United (Angleterre)

Inter Milan (Italie)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Atlético de Madrid (Espagne)

RB Leipzig (Allemagne)

FC Porto (Portugal)

Arsenal (Angleterre)

Chapeau 3

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

RB Salzbourg (Autriche)

AC Milan (Italie)

SC Braga (Portugal)

SS Lazio (Italie)

Étoile Rouge de Belgrade (Serbie)

PSV Eindhoven (Pays-Bas)

FC Copenhague (Danemark)

Chapeau 4