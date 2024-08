Rennes - OL : les compositions officielles

Fin de la première journée de la saison 2024/2025 de Ligue 1 ce dimanche soir. Pour cette reprise, le Stade Rennais défie l’Olympique Lyonnais dans un choc au sommet. A domicile, les Bretons s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Steve Mandanda dans les cages derrière Lorenz Assignon, Leo Ostigard, Christopher Wooh et Alidu Seidu. Azor Matusiwa est placé en sentinelle derrière Benjamin Bourigeaud et Glen Kamara. Enfin, Albert Gronbaek est positionné un cran plus haut, juste derrière Ludovic Blas et Amine Gouiri.

De leur côté, Les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Lucas Perri comme dernier rempart derrière Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Duje Caleta-Car et Abner. L’entrejeu est composé de Maxence Caqueret, Nemanja Matic et Orel Mangala. En attaque, Ernest Nuamah et Saïd Benrahma sont associés en soutien de Georges Mikautadze.

Les compositions

Stade Rennais : Mandanda – Assignon, Ostigard, Wooh, Seidu – Bourigeaud, Matusiwa, Kamara - Gronbaek – Blas, Gouiri

Olympique Lyonnais : Perri – Mata, Caleta-Car, Niakhaté Abner – Matic, Caqueret, Mangala – Nuamah, Mikautadze, Benrahma