FC Barcelone - Real Sociedad : les compositions sont tombées

Ce mercredi, le FC Barcelone reçoit la Real Sociedad pour les 1/8e de finale. A domicile, les Blaugranas optent pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages derrière Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Alex Baldé. Sergio Busquets est placé en sentinelle auprès de Pedri et Frenkie de Jong tandis qu’Ousmane Dembélé et Gavi prennent les couloirs. Enfin, Robert Lewandowski est placé seul en pointe.

La suite après cette publicité

De son côté, la formation basque s’articule dans un 4-3-3 où Alex Remiro officie comme dernier rempart. Devant lui, Aritz Elustondo, Igor Zubeldia, Robin Le Normand et Diego Rico composent la défense. On retrouve Brais Mendez, Pablo Marin et Martin Zubimendi dans l’entrejeu. Enfin, Takefusa Kubo, Alexander Sørloth et Mikel Oyarzabal se retrouvent en attaque.

À lire

Coupe du Roi : le FC Barcelone retrouve le dernier carré en battant la Real Sociedad

Suivez la rencontre sur notre live commenté

La suite après cette publicité

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Christensen, Baldé – Pedri, Busquets, De Jong – Dembélé, Lewandowski, Gavi

Real Sociedad : Remiro – Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico – Mendez, Zubimendi, Marin – Kubo, Sørloth, Oyarzabal