Argentine : rupture de stock pour le maillot trois étoiles de l’Albiceleste

Grands vainqueurs de la Coupe du Monde au Qatar, après une finale d’anthologie remportée contre la France, l’Argentine est à la fête depuis plusieurs jours. La parade de l’Albiceleste, dans une ambiance électrique à Buenos Aires, a d’ailleurs été accueilli comme un véritable événement national. Mais pour se procurer le nouveau maillot de l’Argentine arborant trois étoiles, les supporters devront encore patienter un peu. La marque Adidas a mis en vente un premier stock de tuniques le 26 décembre, dont la totalité a été vendue en 2 heures. Les réserves en ligne doivent être réapprovisionnées dans les prochaines semaines afin d’anticiper à la grande demande mondiale. Même constat pour le maillot violet ou le t-shirt officiel de champion du monde.

«En raison de la demande extraordinaire de maillots argentins de la Coupe du monde dans le monde, nos stocks sont très bas dans certains pays. Nous ne pouvons rien y faire, même s’il est dans notre intérêt d’en vendre plus, indique un porte-parole de l’AFA. C’est l’affaire d’Adidas et il y a des problèmes dans le pays qui les affectent, comme l’interdiction d’importer et le manque de main-d’œuvre, ainsi que le niveau élevé d’excitation parmi les gens», a déclaré un représentant de la marque allemande. A noter que les boutiques du pays et du monde n’ont pas encore reçu de stock.

