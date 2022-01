Real Madrid : la défaite face à Getafe a du mal à passer

La suite après cette publicité

Avant les gros rendez-vous de Supercoupe d'Espagne et de Ligue des Champions face au PSG, le Real Madrid a mal démarré son année, en s'inclinant 1-0 sur la pelouse de Getafe dimanche après-midi. Rien de grave diront certains, puisque les Madrilènes ont une marge d'erreur assez vaste au vu de leur avance au classement. Mais à Madrid, cette contreperformance - la première défaite depuis trois mois - passe mal. Notamment à cause du comportement et de l'attitude globale de l'équipe, un peu nonchalante et assez peu productive avec le ballon.

Les reproches sont nombreux, à commencer par Carlo Ancelotti, d'habitude plutôt calme, qui s'était emporté au coup de sifflet final : « nous savons qu'aujourd'hui l'équipe était en vacances. Nous devons prendre nos responsabilités. J'étais peut-être en vacances moi aussi. Donc, nous en assumons l'entière responsabilité. Il n'y aura pas de critiques majeures, pas de drames, pas de tragédies ». Les médias madrilènes sont eux aussi assez critiques ce matin.

Presque personne ne se sauve

Le quotidien AS reprend ainsi la phrase d'Ancelotti sur les vacances, et indique que « Vinicius a manqué à l'équipe » sur sa une du jour. « Désarroi de la nouvelle année », titre de son côté Marca, avec une photo d'Eder Militao, pointé du doigt comme le responsable de la défaite suite à son erreur sur le seul but de la partie. Dans les comptes-rendus de la rencontre, il n'y a que très peu de joueurs qui sont bien évalués, avec Luka Modric qui semble être le seul à s'en sortir avec les honneurs.

Marca indique également que certaines décisions arbitrales ont du mal à passer, avec un possible penalty sur Marcelo non sifflé face aux Azulones, en plus de cartons sévèrement distribués. Les Merengues ne veulent pas s'appuyer sur l'arbitrage comme excuse, mais ils estiment qu'ils n'ont pas été aidés. Un petit accroc sur le chemin du titre pour le club de la capitale espagnole ?