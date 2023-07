L’Inter Milan lance une seconde offensive pour Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Bientôt la fin du feuilleton Romelu Lukaku ? De retour à Chelsea où il dispose d’un contrat jusqu’en juin 2026, l’avenir de l’attaquant de 30 ans ne devrait plus s’écrire en Angleterre. D’ailleurs, le Belge a fait savoir à sa direction qu’il comptait plier bagages et retourner en Italie. Si plusieurs écuries transalpines se sont positionnées sur lui, l’homme aux 108 sélections (75 buts) avec les Diables Rouges semble s’attirer les faveurs du club qui l’a accueilli la saison dernière, à savoir l’Inter Milan.

Calciomercato informe que le club milanais a lancé une seconde offensive pour s’attacher les services du natif d’Anvers de manière permanente. Le coût est estimé à 30 millions d’euros plus bonus à la clef, un montant proche des exigences du pensionnaire de Premier League qui réclame 40 millions d’euros. Dans le cas où l’offre serait déclinée par le club londonien, l’Inter Milan devrait avoir, à l’avenir, des arguments financiers à faire valoir puisqu’il est tout proche de toucher le pactole avec la vente d’André Onana. Alors que le Camerounais s’est déjà mis d’accord Manchester United sur un contrat longue durée, il ne reste plus qu’aux deux clubs à se mettre d’accord sur le montant de l’opération, les Nerazzurri espérant au minimum récupérer 50 millions d’euros. À noter que la formation entraînée par Simone Inzaghi a démarré sur les chapeaux de roues ce mercato en recrutant Marcus Thuram, Davide Frattesi et dernièrement Yan Aurel Bisseck.

