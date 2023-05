PSG : Neymar like une vidéo à charge contre Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il n’a toujours pas parlé après les incidents d’hier devant son domicile, mais Neymar sait se faire comprendre sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, c’est un de ses likes qui suscite la polémique. On savait que ses relations avec Kylian Mbappé s’étaient rafraichies ces derniers mois. Et ce n’est pas près de s’arranger.

Le Brésilien a en effet liké une vidéo du compte Ofuiclear dans laquelle l’auteur de la vidéo charge le Bondynois. « Cette équipe du PSG est la pire de ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu’ils ont renouvelé leur prince (Mbappé, ndlr)) pour un montant extraordinaire. Le même prince qui a provoqué l’élimination en Ligue des Champions, qui avait une passe facile pour Neymar mais a fait une passe au gardien contre le Bayern. Il pense qu’il est Dieu maintenant. » Ambiance.

