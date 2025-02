La sortie lunaire de Bruno Baltazar après la 7e défaite d’affilée de Caen

Battu pour la septième fois en autant de rencontres sur le banc du Stade Malherbe de Caen, Bruno Baltazar n’a pas paru abattu en conférence de presse, et reste déterminé à relever le club sans envisager son départ. «C’est une question à poser à la direction. Je suis là. Un homme c’est un homme, un rat c’est un rat et je ne suis pas un rat. Je suis un homme, je prends mes responsabilités. Je ne veux pas lâcher mes joueurs dans un moment difficile.»

En conférence après la rencontre, le manager Portugais a tenu à souligner que tant que le club n’était pas officiellement relégué, il conservait l’espoir de faire quelque chose «j’ai encore la force et l’énergie pour continuer, car on ne mérite pas, les joueurs ne méritent pas, les supporters ne méritent pas. Le Stade Malherbe est un grand club, on doit travailler chaque jour pour continuer à trouver des solutions», a-t-il insisté avec véhémence.