Brenden Aaronson s’engage avec l’Union Berlin !

Il était pressenti pour quitter Leeds après la relégation des Peacocks en Championship. Sollicité depuis de longues semaines par l’Union Berlin, Brenden Aaronson a cédé aux sirènes de la formation qui jouera la Ligue des Champions l’année prochaine. Ce dimanche, l’Union Berlin a annoncé l’arrivée du milieu offensif de 22 ans en prêt jusqu’en fin de saison. Capable de jouer en tant que milieu offensif axial ou sur les ailes, le jeune international américain va découvrir la Bundesliga alors qu’il avait évolué au RB Salzbourg entre 2020 et 2022.

Un transfert qui réjouit le natif de Medford qui a fait part de sa fierté de jouer dans la capitale allemande la saison prochaine : «Le parcours de l’Union et le succès de ces dernières années ne sont pas passés inaperçus aux États-Unis, en Autriche ou en Angleterre. Il y a un an, je n’aurais pas cru que je suis désormais ici et que je peux jouer la Ligue des champions avec l’Union. J’attends avec impatience l’année à venir avec joie et confiance et je veux aider à faire en sorte que nous ayons une autre saison réussie.» Reste à savoir s’il arrivera à reprendre le fil de sa carrière prometteuse à Berlin.

