Dietmar Hamann fracasse Jude Bellingham

Visiblement, les anciens joueurs allemands aiment faire parler d’eux, ces derniers temps. Quelques jours après les critiques de Jens Lehmann, qui jugeait que l’équipe d’Espagne était trop "jeune", Dietmar Hamann, lui, s’en est pris à l’Anglais Jude Bellingham.

« Southgate aurait dû prendre la décision plus tôt de retirer Bellingham ou (Phil) Foden (face à la Slovaquie, 2-1 pour les Anglais après prolongations). Maintenant, il sera peut-être obligé, s’il est sanctionné », déclare-t-il dans un entretien pour Bild, relayé par Sport, faisant référence au geste obscène réalisé par le Madrilène en direction du banc slovaque, après avoir égalisé à la 95ᵉ minute. « Cela pourrait même être une bénédiction et aider l’équipe. Je n’aime pas son comportement. Sans les autres joueurs autour de lui, il n’est rien. J’attendrai de voir où il est dans deux ou trois ans. Nous n’avons pas besoin de parler du fait qu’il est un joueur talentueux, mais il s’est passé certaines choses qu’il ne devrait pas faire. » L’ancien joueur du Bayern et de Liverpool n’est visiblement pas fan du numéro 10 des Three Lions.