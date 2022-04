Mattia De Sciglio a adoré l'OL

Interviewé ce mardi par le journal L’Équipe, le latéral droit de la Juventus Mattia De Sciglio est revenu sur son passage à l’Olympique Lyonnais. L’Italien de 29 ans avait été prêté par la Vieille Dame aux Gones durant la saison 2020/2021, il avait disputé 33 matches avec le maillot lyonnais et délivré trois passes décisives. Une expérience en Rhône-Alpes qu’a beaucoup appréciée le joueur formé à l’AC Milan. Il a également découvert un football différent dans le championnat de France.

« J'ai adoré, c'est un choix que je referai mille fois, je me suis confronté à une autre culture. J'habitais dans le VIe arrondissement de Lyon, derrière le parc de la Tête d'Or, c'était super. Une vraie belle expérience de vie. J'ai aussi découvert un football plus rapide, où même les petites équipes jouent leur chance sans se limiter à défendre. C'est plus physique, aussi. Désormais, j'ai plus confiance en mes moyens, a déclaré De Sciglio avant d’expliquer qu’il avait retrouvé le plaisir de jouer au football en France. J'ai retrouvé le goût de m'amuser sur le terrain, le plaisir de jouer. J'ai pu comparer les deux mentalités. En Italie, on est submergé quotidiennement par les pressions des médias et des supporters. En France, une fois le match terminé, même si c'est une défaite, on pense au suivant sans exaspération, le foot est vécu plus sereinement », a détaillé le défenseur italien.