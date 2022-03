La nouvelle villa de Neymar au Brésil

Neymar se fait plaisir ! En effet, le Brésilien du PSG, qui s'apprête à disputer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid, s'est acheté une nouvelle maison au Brésil, à Alphaville près de Sao Paulo.

La propriété s'étend sur plus de 1800m2 dispose de six suites, d'un court de squash, d'une piscine chauffée, d'un ascenseur panoramique, d'un garage pouvant accueillir 20 voitures et d'une cave climatisée selon le média brésilien SBT. L'utilité d'une si grande demeure reste à démontrer mais après tout il fait ce qu'il veut avec son argent.