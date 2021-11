Le groupe du FC Nantes pour affronter le PSG

À l'occasion de la quatorzième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Nantes au Parc des Princes, ce samedi à 17 heures. Pour cette rencontre, Antoine Kombouaré a ainsi convoqué un groupe de 20 joueurs et tentera de renverser l'ogre parisien, solide leader. Suspendu, le défenseur central des Canaris Nicolas Pallois ne sera pas du déplacement, tout comme Moses Simon, blessé. À noter par ailleurs que Roli Pereira De Sa, victime d'une entorse à la clavicule à l'entraînement et absent plusieurs semaines, ainsi que l'attaquant belge Renaud Emond (ischios) ne figurent pas non plus dans le groupe.

La suite après cette publicité

Le groupe complet du FC Nantes

Gardiens : Lafont, Petric

Défenseurs : Appiah, Castelletto, Corchia, Fabio, M'Bemba, Traoré

Milieux : Blas, Chirivella, Cyprien, Girotto, Manvelyan, Merlin, Moutoussamy

Attaquants : Bukari, Coco, Coulibaly, Geubbels, Kolo Muani.

Le groupe pour affronter le @PSG_inside samedi 17h ! 👊 pic.twitter.com/t9wNq6tHFg — FC Nantes (@FCNantes) November 19, 2021

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.