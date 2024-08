Bordeaux fait appel suite à sa rétrogradation par la DNCG

Comme attendu, les Girondins de Bordeaux ont fait appel de la décision de la Commission fédérale de contrôle des clubs, d’après L’Équipe. Elle avait jusqu’à ce jeudi pour le faire. Pour rappel, le club bordelais a été rétrogradé en Régional 2. Une nouvelle audition avec la direction du club au scapulaire devrait être rapidement organisée par la DNCG. Un recours vers le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est possible en cas de nouvel avis défavorable pour obtenir une proposition de conciliation.

Puisque les championnats de N1 et N2 reprennent le week-end du 16 août, il est possible que les Girondins connaissent leur sort avant cette date. Après la perte de son statut d’équipe professionnelle et l’échec du rachat par Fenway, l’avenir du club pourrait s’assombrir davantage qu’il ne l’est déjà. Bordeaux est au bord du précipice et les suiveurs de ce club historique du football français vont devoir tenir le coup.