L1, ASM : la réaction à chaud de Niko Kovac après la défaite de son équipe face à Lille

Toute bonne série a une fin, et l’AS Monaco en a fait les frais ce dimanche sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy du LOSC. Après avoir enchaîné quatre victoires consécutives en Ligue 1, les joueurs de l’AS Monaco ont au terme d’un match que les Lillois ont semblé maitriser, commis bien des erreurs cet après-midi, au grand dam de leur entraîneur qui a affirmé en conférence de presse d’après-match, regretter les deux grosses erreurs commises par ses hommes. Toutefois, Niko Kovac (49 ans) a également évoqué les quelques points positifs au sortir de cette rencontre, notamment sur le fait que son équipe aurait mérité de revenir sur le Rocher avec le point du match nul, et qu’elle n’avait rien à envier à celle de Christophe Galtier au vu des récentes performances de son équipe, 5e au classement.

«Quand vous perdez, il est facile de dire après coup que la réaction a été trop tardive. Le match était plutôt équilibré, mais on paye deux erreurs commises au milieu de terrain, des fautes qu'on ne peut pas se permettre face à une bonne équipe du Championnat. Les deux formations se respectaient beaucoup : Lille a joué la Ligue des champions la saison dernière et est performant en Ligue Europa cette saison, et je pense qu'ils nous craignaient aussi vu nos bons résultats de ces dernières semaines. Je pense que ça aurait mérité de se terminer par un match nul, donc je suis forcément déçu», a ainsi conclu le technicien croate de l'ASM.