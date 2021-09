OM-RCL : la réaction à chaud de Seko Fofana

Le Racing Club de Lens a fait sensation ce dimanche soir en l'emportant face à l'OM à l'Orange Vélodrome (3-2). Sotoca, Frankowski et Saïd ont permis au Racing de ramener trois points précieux de son déplacement sur la Canebière. Héroïque au sein de l'entrejeu nordiste ce soir, Seko Fofana ne pouvait évidement cacher sa satisfaction après un tel résultat.

« Ce soir, on a fait un très grand match. Ce n'est pas facile de gagner au Vélodrome mais on s'est bien préparé psychologiquement. On a fait un match exceptionnel. Tout le monde a su répondre présent et c'est ça qui est important ce soir. Ils n'ont pas eu énormément de situations. On a bien défendu, on a joué avec beaucoup de personnalité. On a manqué d'expérience sur certaines situations mais on a su garder notre calme. On avait à cœur de montrer à tout le monde qu'on était pas venus pour faire match nul. Aujourd'hui, j'ai la chance d'évoluer avec de grands joueurs, c'est eux qui arrivent à me mettre en valeur, » a ainsi décrypté Fofana au micro de Prime Vidéo.