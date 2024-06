Lens : Will Still n’en a rien à faire du France-Belgique

Lundi prochain, la France affrontera la Belgique pour le compte des huitièmes de finale de l’Euro 2024. Un match particulier pour le Belge Will Still officiant en France ? Pas vraiment. Le nouvel homme fort du RCL a d’ailleurs confié que ce Championnat d’Europe ne le mettait pas vraiment en transe.

«J’ai regardé beaucoup de matchs de l’Euro, mais on s’emmerde un peu. J’espère que ça va s’emballer un peu. C’est pas que j’en ai rien à foutre, mais presque. Je sais que les gens disent que je suis Belge, mais je suis beaucoup plus l’équipe anglaise, qui est catastrophique on va pas se mentir. Non je rigole. Par fierté, j’ai envie de dire que j’espère que la Belgique va gagner, mais c’est vraiment pour vous emmerder. Parce que je pense que le début de compétition des Belges n’était pas fou, à l’image de l’Euro. J’aime bien charrier les gens, donc si la Belgique gagne ça me donne une carte en plus pour chambrer dans le vestiaire», a-t-il déclaré cet après-midi en conférence de presse.