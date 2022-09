PSG - Brest : les compositions officielles

La 7e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois 29. A domicile, les Franciliens s'organisent en 3-4-1-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Danilo Perreira, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe tandis qu'Achraf Hakimi et Juan Bernat prennent les ailes. Vitinha et Marco Verratti composent le double pivot alors que Lionel Messi soutient Kylian Mbappé et Neymar.

De son côté Brest s'articule en 3-5-2 avec Marco Bizot en dernier rempart derrière Brendan Chardonnet, Christophe Hérelle et Lilian Brassier. Naoh Fadiga et Jean-Kévin Duverne animent les couloirs alors que Pierre Lees-Melou, Haris Belkebla et Mahdi Camara se retrouvent au coeur du jeu. Enfin, Franck Honorat et Islam Slimani sont associés en attaque.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Danilo, Ramos, Kimpembe - Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat - Messi - Mbappé, Neymar

Stade Brestois 29 : Bizot - Chardonnet, Hérelle, Brassier - Duverne, Lees-Melou, Belkebla, Camara, Fadiga - Honorat, Slimani

