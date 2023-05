PSG, Galatasaray : Mauro Icardi continue d’affoler les compteurs en Turquie

La suite après cette publicité

Mauro Icardi est un personnage à part dans le football moderne. Sa relation tumultueuse avec Wanda Nara en est le parfait exemple. Le sulfureux attaquant argentin n’a jamais réussi à dissocier vie publique et vie privée à tel point que ses prestations sur le terrain peuvent fluctuer en fonction de la bonne, ou à l’inverse de la mauvaise, ambiance dans son couple depuis maintenant plusieurs années déjà. Le natif de Rosario est même obligé de faire des mises au point régulières sur ses réseaux sociaux ce qui peut avoir le don d’agacer. Une première fracture avait notamment eu lieu avec l’Inter et ses supporters à l’époque où le joueur de 30 ans maintenant évoluait en Lombardie.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2019 en provenance d’Italie donc, Mauro Icardi a soufflé le très chaud mais aussi et surtout le froid glacial pendant la majeure partie de son séjour dans la capitale française. Capable de faire la différence à lui tout seul grâce à son sens aiguisé du but tel un renard des surfaces, l’Argentin n’a pas eu l’impact escompté avec le club parisien. Pour repartir du bon pied, un prêt à Galatasaray a été envisagé l’été dernier lors du précédent mercato estival et le natif de Rosario a fait ses valises pour la Turquie au début du mois de septembre dernier à un tarif très avantageux, puisque les Rouge et Bleu prennent en charge la quasi-totalité du salaire du joueur. Depuis, le joueur formé au FC Barcelone a retrouvé de sa superbe en étant régulièrement décisif.

Sur un petit nuage, Mauro Icardi a plusieurs pistes pour l’avenir

Il faut dire que les performances de Mauro Icardi sur les rives du Bosphore ne laissent personne indifférent depuis son arrivée à Istanbul. Auteur de 18 réalisations et 8 passes décisives en 23 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l’attaquant argentin se régale en Turquie où il a retrouvé ses sensations. Malgré des débuts mitigés à cause de plusieurs pépins musculaire, l’ancien joueur de l’Inter n’a pas tardé à s’acclimater à la Süper Lig pour devenir l’un des meilleurs buteurs du championnat turc derrière Enner Valencia, qui est le seul à avoir un meilleur ratio que lui, Fabio Borini et Mbaye Diagne grâce à ses dernières performances stratosphériques (8 brindilles sur ses 6 derniers matchs). «J’étais avec les meilleurs du monde à Paris, mais je n’ai rien ressenti dans la rue. Pourtant, je vois ici un grand intérêt pour moi», expliquait-il d’ailleurs récemment à la télé de son pays natal.

«Il a dit que Galatasaray était son premier choix», a même confié un observateur local du championnat turc à nos confrères de L’Equipe avant de poursuivre : «et tout se décide entre le vice-président de Galatasaray et Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG. La chance aussi, c’est que celui qui dirige beIN Sports en Turquie, qui possède les droits de tous les matches ici, c’est Yousef al-Obaidly, un très proche de Nasser. Il est un intermédiaire et cela pourrait aider dans les négociations». Outre cette possibilité, l’avant-centre argentin pourrait aussi rejoindre la Premier League et plus précisément Fulham, actuellement 10e du championnat anglais, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de chez AS Marca, un média turc. Si l’accord avec le joueur serait proche d’être trouvé, le transfert pourrait lui atteindre les 12 millions d’euros (+3 de bonus). Un retour dans la capitale française n’est donc pas à l’ordre du jour.