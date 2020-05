Le FC Barcelone a contacté le FC Séville pour Diego Carlos

Le Covid-19 entraîne, sans surprise, une crise financière qui impactera le monde du football et qui devrait générer un marché estival différent qu'à l'accoutumée, avec peut-être moins de transferts et surtout moins de sommes folles. Pour autant, le FC Barcelone continue de pister des joueurs de calibre mondiale afin de se renforcer qualitativement. Ainsi, après avoir manqué Neymar (Paris Saint-Germain) et Matthijs de Ligt (Juventus) l'été dernier, le Barça ne veut pas une nouvelle fois se manquer.

Les dirigeants barcelonais s'activent donc pour trouver un joueur de qualité en défense centrale. Le futur encore flou de Jean-Clair Todibo et surtout la situation de Samuel Umtiti, qui n'entre pas dans les plans des dirigeants blaugranas, obligent les hautes sphères catalanes à recruter en charnière centrale.

Barcelone a contacté Séville pour Diego Carlos

Selon nos informations, le défenseur central du FC Séville Diego Carlos figure sur les tablettes des décideurs catalans. Le leader de la Liga a pris contact officiellement avec son homologue espagnol pour lui faire part de son intérêt de recruter l'ancien Nantais, qui est ouvert à la vente. Arrivé en juin 2019, le roc brésilien s'est directement imposé en Andalousie. Pour sa première saison, il a disputé 25 matchs et inscrit 2 buts. Des performances qui ont attiré l'oeil des émissaires barcelonais mais aussi d'écuries étrangères, qui l'ont supervisé à plusieurs reprises cette saison.

Une démarche qui prouve bien la volonté catalane de se renforcer en défense centrale. Mais la bataille risque d'être disputée pour le Barça qui devra lutter avec des cadors de la Premier League, qui restent toujours attentif à ses prestations. Dans tous les cas, les Blaugranas devront casser leur tirelire pour un joueur sous contrat jusqu'en 2024 avec Séville. Pour rappel, le club andalou avait déboursé 15 millions d'euros pour arracher Diego Carlos aux Canaris.