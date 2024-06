Real Madrid : un club prend la pole position pour recruter Arda Güler !

Quelle entrée en matière pour Arda Güler. Joueur secondaire - et c’est logique - au Real Madrid, le joueur de 19 ans est déjà très important en sélection. Et pour les débuts de la sélection turque dans cet Euro 2024, il a frappé fort avec un sacré golazo contre la Géorgie (3-1). De quoi conforter l’amour que lui porte son peuple, lui qui est probablement le joueur turc le plus talentueux depuis Arda Turan.

Seulement, il sait déjà qu’après l’Euro, il reviendra à Madrid où il ne sera, a priori, pas titulaire. La concurrence est rude, et l’arrivée de Mbappé et Endrick l’accroît encore plus. Même si Güler a très bien terminé la saison, avec 4 buts sur ses 3 derniers matchs notamment, il n’aura pas un rôle majeur. L’hypothèse d’un départ est donc tout à fait crédible.

Un club où les jeunes brillent

Et ce, sous forme de prêt bien sûr. C’est une option envisagée par la direction madrilène depuis un moment déjà, et plusieurs clubs sont déjà intéressés. Ces derniers temps, il a par exemple été question de l’AC Milan et du Séville FC. Mais voilà que Radio Marca indique qu’il y a un club en pole position dans le cas où le joueur quitte temporairement Madrid cet été : la Real Sociedad.

Le club basque apprécie beaucoup le joueur, qui avait fait un gros match à Saint-Sébastien en avril dernier, inscrivant le but de la victoire du Real Madrid face aux Basques. Dans ce dossier, c’est le Turc qui décidera mais le Real Madrid est convaincu que la Real Sociedad est la meilleure destination. Il y a des précédents positifs puisque Martin Odegaard y avait brillé lors de son prêt avant de revenir au Bernabéu, alors que Takefusa Kubo avait aussi cartonné avant d’être acheté par la formation basque. Des joueurs au profil similaire à Güler qui se sont épanouis dans une équipe plutôt joueuse. La balle est dans le camp de l’ancien du Fener…