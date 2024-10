La liste de l’Équipe de France Espoirs dévoilée

Avant de défier Chypre et l’Autriche dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2025, Gérald Baticle a dévoilé sa liste ce jeudi. Une fois encore le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs ne manque pas d’options, mais il a fallu faire des choix. La liste est pour le moins séduisante et reste dans le sillage de la liste du mois de septembre.

À noter tout de même le grand retour de Rayan Cherki, qui retrouve la forme et le chemin des filets avec l’OL ces derniers jours et la présence d’un Malo Gusto (Chelsea), qui aurait pu être appelé par Didier Deschamps chez les A. Enfin, la puissance offensive des Bleuets risque de faire peur à plus d’un défenseur chypriote et autrichien entre Hugo Ekitike (Francfort), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Désiré Doué (PSG), Georgino Rutter (Brighton) et Mathis Tel (Bayern)…