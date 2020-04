Le président de Mediapro cartonne Bartomeu et va attaquer le FC Barcelone en justice

Président du groupe Médiapro qui détient les droits télévisuels de la Ligue 1 à partir de la saison prochaine mais aussi de la Liga, Jaume Roures est très présent dans les médias et vient d'annoncer une petite bombe. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone est perturbé par le Barçagate. Le club catalan qui était passé par la société l3 Ventures pour s'acheter une belle image sur les réseaux sociaux l'a un peu plus écorné. En effet, au-delà de défendre le président Josep Maria Bartomeu et la direction avec des faux comptes, cette société a également attaqué des joueurs du FC Barcelone et des anciens à l'image de Xavi ou Pep Guardiola. Jaume Roures et Mediapro auraient aussi été attaqués comme le souligne le principal concerné.

Interrogé par le média régional catalan, Diari de Girona, Jaume Roures a dégoupillé : «ces manipulations peuvent être tentées, mais je ne pensais pas qu’ils seraient stupides au point de penser que tout cela ne serait jamais découvert. Cela donne une mesure de son niveau intellectuel (à Josep Maria Bartomeu ndlr), plutôt pauvre.» Estimant que l'argent des socios du FC Barcelone a été utilisé de façon fallacieuse, il a annoncé qu'il allait attaquer en justice le club blaugrana.