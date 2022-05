Ballon d'Or : Kylian Mbappé n'a pas peur après être resté au PSG

Pour certains, Kylian Mbappé a pris un risque en refusant de rejoindre une formation aussi exceptionnelle que le Real Madrid, un club vainqueur de la Ligue des Champions à 13 reprises. Pour d’autres, le fait de snober la Casa Blanca pourrait également être un handicap dans la lutte au Ballon d’Or, quand on connait le pouvoir d’influence des Merengues. Mais pour Kylian Mbappé, le nom du club ne compte plus spécialement.

« On ne peut pas comparer Madrid et Paris. Madrid est un club beaucoup plus ancien. Mais les règles du Ballon d’or ont changé. On s’en fiche un peu du club. C’est le meilleur joueur qui est Ballon d’or. Ce n’est plus comme avant. C’est celui qui brûle le plus la rétine. Peu importe où tu joues, si tu es le meilleur, tu es Ballon d’Or », a-t-il déclaré au Parisien.