Coupe du Monde 2022 : l'avenir s'annonce radieux pour la Croatie !

Une compétition rondement menée pour la Croatie qui a su déjouer les pronostics. Accrochés par le Maroc (0-0) et la Belgique (0-0) lors de la phase de poules tout en écrasant le Canada (4-1), les Vatreni ont su se hisser dans le dernier carré de la compétition en dominant le Japon (1-1/3-1 aux Tab) et le Brésil (1-1 (4-2 aux Tab). Si cela n'a pas été suffisant contre l'Argentine (3-0), ils ont terminé sur une bonne note en s'imposant face au Maroc (2-1). Une précieuse troisième place comme en 1998 lors de sa première participation et qui confirme un peu plus la finale acquise en 2018. Oui la Croatie est devenue depuis plus de 20 ans une grande puissance du football et il faudra la respecter. Membre de l'UEFA depuis seulement 1993, l'équipe au damier a participé à six Coupes du monde sur sept possibles (absente en 2010) pour trois présences dans le dernier carré. Un vrai tour de force pour une équipe qui a aussi connu deux fois les quarts de finale de l'Euro (1996 et 2008). Actuellement en course pour la Ligue des Nations 2023 dont le Final Four se déroulera aux Pays-Bas (l'Italie et l'Espagne tenteront également de l'emporter), la Croatie recherche maintenant son premier titre. Un objectif clairement avancé par les Vatreni.

Après la victoire 2-1 face au Maroc, Luka Modric a expliqué ne pas vouloir raccrocher les crampons en mettant l'accent sur le Final Four de la Ligue des Nations qui se déroulera en juin prochain : «je vais continuer jusqu'à la phase finale de la Ligue des Nations et ensuite on verra. C'est peut-être ma dernière Coupe duMonde, mais maintenant je ne peux rien dire. Je suis très content de ma carrière avec la Croatie, mon rêve était de gagner la Coupe, mais je suis très content des deux médailles. Nous voulions être en finale, mais je ne peux pas. Gagner la Coupe était mon rêve, mais nous rentrons vainqueurs et c'est important. Avec la dernière Coupe du Monde et celle-ci, nous avons mis la Croatie sur la carte des grandes équipes et nous sommes très heureux. Il a été possible de voir sur le terrain comment nous avons célébré la victoire. Pour la Croatie, gagner deux médailles signifie un beaucoup, c'est quelque chose de très grand et de très important. On ne peut pas dire que la Croatie fait quelque chose tous les 20 ans. C'est une grande équipe et elle a un grand avenir.» Des mots élogieux pour la plus grande légende du pays qui a servi de guide pour tout un peuple et qui confirme que la génération dorée incarnée par Davor Suker, Slaven Bilic, Zvonimir Boban ou encore Robert Prosinečki n'était pas un cas isolé.

Un cycle se termine, un autre commence

Un passage de témoin réussi entre la génération de la fin des années 1990 et l'équipe actuelle que n'a pas manqué de saluer le sélectionneur Zlatko Dalic au micro de HRT : «c’est une médaille de bronze, mais pour nous elle ressemble à une médaille d’or. C’était un match difficile. Je veux dédier cette victoire à l’homme qui est à l’origine de tout cela, à 'Ciro' Blazevic (sélectionneur de l'équipe de 1998 ndlr). 'Boss', c’est pour vous ! Même si je gagnais cinq médailles, vous resteriez toujours l’entraîneur des entraîneurs.» Terre de talents, la Croatie qui s'appuie sur le gros travail de post-formation et de formation du Dinamo Zagreb et de l'Hajduk Split va subir une nouvelle transition, mais celle-ci est en train de s'opérer de la meilleure des façons comme l'a souligné le sélectionneur : «c'est la fin d'un cycle. C'est la dernière Coupe du Monde pour certains joueurs, plus âgés. Mais nous avons de très bons jeunes qui donnent de l'espoir, la Croatie n'a rien à craindre avec cette génération.» Au Qatar, ils étaient d'ailleurs seulement 8 (Livakovic, Lovren, Vida, Kovacic, Modric, Brozovic, Kramaric et Perisic) à avoir disputé la Coupe du Monde 2018. Alors que des anciens comme Luka Modric (37 ans), Ivan Perisic (33 ans), Domagoj Vida (33 ans) et Dejan Lovren (33 ans) ont sûrement disputé leur dernière Coupe du Monde (Ante Budimir et Andrej Kramaric qui ont 31 ans ainsi que Borna Barisic et Marcelo Brozovic qui ont 30 ans sont potentiellement concernés), l'objectif de l'Euro qui se déroule dans un an et demi reste quelque chose d'accessible pour la plupart. Pour autant, l'avenir s'écrit positivement.

Dans les buts, Dominik Livakovic (27 ans, Dinamo Zagreb) a confirmé qu'il était fait pour le poste de numéro un et pourrait rejoindre prochainement un club plus huppé. Disposant d'Ivo Grbic (26 ans, Atlético de Madrid) comme doublure, il peut voir certains jeunes talents comme Dominik Kotarski (22 ans, PAOK), Nediljko Labrovic (23 ans, Rijeka) ou encore Ivor Panduur (22 ans, Fortuna Sittard) arriver tout doucement. Pour ce qui est des postes de latéraux, Borna Sosa (24 ans, VfB Stuttgart) et Josip Juranovic (27 ans, Celtic) représentent le présent et l'avenir tout comme Josip Stanisic (22 ans, Bayern Munich). À ces postes, Domagoj Bradaric (23 ans, Salernitana), Robert Ljubicic (23 ans, Dinamo Zagreb), David Colina (22 ans, Hajduk Split) ou encore Marco Pasalic (22 ans/Borussia Dortmund) font partie des jeunes à potentiel. En défense centrale aussi, la Croatie peut voir venir. Les vieillissants Domagoj Vida et Dejan Lovren sont en train de laisser place à la nouvelle jeune garde symbolisée par Josko Gvardiol. «Je pense que Josko mérite la récompense de meilleur jeune joueur du tournoi. Il est dans le coup pour cette récompense. On la donne souvent à des buteurs, mais les défenseurs méritent aussi ces récompenses» a notamment évoqué son coach à ce sujet. Symbole d'une jeunesse émergente, le joueur de 20 ans qui risque fort de partir de Leipzig pour une grosse écurie n'est pas le seul à représenter des grosses attentes.

Une jeunesse qui monte

Dans le groupe, Martin Erlic (24 ans, Sassuolo) et surtout Josip Sutalo (22 ans, Dinamo Zagreb) ont démontré qu'il faudra aussi compter sur eux lors des années à venir. Absents de la compétition alors qu'ils figuraient dans la liste élargie, Duje Cale-Car (26 ans, Southampton) et Marin Pongracic (25 ans, Lecce) auront certainement l'occasion de disputer de nouveaux tournois. Mario Vuskovic (21 ans, Hambourg), Filip Uremovic (25 ans, Hertha Berlin), Hrvoje Smolcic (22 ans, Eintrahct Francfort) ou encore Mauro Perkovic (19 ans, Istra) seront aussi des candidats à la sélection pour l'avenir. Dans l'entrejeu, outre le patron Luka Modric (37 ans, Real Madrid) qui va sûrement rester tant qu'il est très performant, ses compères Marcelo Brozovic (30 ans, Inter Milan) et Mateo Kovacic (28 ans/Chelsea) en ont encore sous la semelle. Présents au Qatar, Kristijan Jakic (25 ans, Eintracht Francfort), mais aussi des joueurs capables d'évoluer dans le trident tout comme sur les ailes à l'instar de Lovro Majer (24 ans, Rennes), Mario Pasalic (27 ans, Atalanta), Nikola Vlasic (25 ans, Torino) ou encore Luka Sucic (20 ans, RB Salzbourg) sont déjà considérés comme des options pour le présent et l'avenir. Des éléments comme Nikola Moro (24 ans, Bologne), Bartol Franjic (22 ans, Wolfsbourg), Marko Bulat (21 ans, Dinamo Zagreb), Toma Basic (26 ans, Lazio), Ante Palaversa (22 ans, ESTAC), Martin Baturina (19 ans, Dinamo Zagreb), Luka Ivanusec (24 ans, Dinamo Zagreb), Lukas Kacavenda (19 ans, Lokomotiv Zagreb), Gabriel Vidovic (19 ans, Vitesse Arnhem) ou encore Lovro Zvonarek (17 ans, Bayern Munich).

Secteur certainement le moins en vue de la compétition, l'attaque croate a été un vrai problème. Si les ailiers, Ivan Perisic (33 ans) et Mislav Orsic (29 ans) ont été performants, le premier risque d'arriver rapidement dans ses dernières années. En déficit à ce poste et en replaçant des joueurs lors de cette compétition, l'équipe de Zlatko Dalic aura un œil sur de possibles talents émergents. Internationaux, mais absents de la compétition respectivement pour blessure et irrégularité, Ante Rebic (29 ans, AC Milan) et Josip Brekalo (24 ans, Wolfsbourg), restent des options. À ce poste, le principal grand talent émergent est Stipe Biuk (19 ans, Hajduk Split) même si Gabrijel Rukavina (18 ans, Dinamo Zagreb) est aussi prometteur. Devant, le problème est moins numérique avec Ante Budimir (31 ans), Bruno Petkovic (28 ans), Marko Livaja (29 ans) et Andrej Kramaric (31 ans) qui sont des attaquants de qualités. Le souci c'est qu'ils sont vieillissants et aucun n'a jamais réellement pris la succession d'un Mario Mandzukic. Dion Drena Beljo (20 ans, Osijek), Roko Simic (19 ans, RB Salzbourg), Petar Musa (24 ans, Benfica) et Marin Ljubicic (20 ans, LASK) sont les principales solutions qui se présentent pour les prochaines années. Comme depuis plus de 20 ans, la Croatie est une véritable pépinière de talent et cette Coupe du Monde 2022 n'est clairement pas la fin du voyage.