OGC Nice : Morgan Schneiderlin explique son choix

Le mercato niçois a de quoi faire pâlir d'envie de nombreux clubs de Ligue 1. Robson Bambu, Flavius Daniliuc et Hassane Kamara pour renforcer la défense, Amine Gouiri pour l'attaque, et Morgan Schneiderlin pour équilibrer le milieu, soit un savant mélange entre jeunesse, promesses, valeurs sûres et expérience. Le tour de force aura particulièrement été le recrutement de l'international français, qui a passé la majeure partie de sa carrière en Angleterre. Et s'il a parfois été ciblé par certains gros clubs français, aucun n'était parvenu à l'attirer.

C'est ce qu'il a expliqué dans sa première interview accordée à Nice-Matin. « Ça fait quelques années que des clubs français essaient de me faire revenir. Mais ça ne m’emballait pas plus que ça de rentrer en France. La mentalité anglaise, la façon de concevoir le foot, j’adorais ça. La Premier League, c’est le top. En début d’année, mon agent me parle de contacts avec Nice et me dit de réfléchir tranquillement. J’ai laissé mûrir la chose dans ma tête.Il y a eu la crise du coronavirus, etc. À un certain moment, j’ai été prêt à écouter. Le contact que j’ai eu avec Julien Fournier et le coach a été excellent. Ils m’ont séduit. » Nice a réussi là où les autres avaient échoué. Il faut dire que Schneiderlin a suivi l'évolution du projet niçois ces dernières années.

Le cadre de vie, pas une raison

« J’avais suivi l’histoire du rachat. C’était le meilleur projet si on rentrait en France. Avec Nice, je savais exactement où j’allais. À 30 ans, c’était primordial. J’avais besoin d’un club structuré comme l’est l’OGC Nice », a-t-il expliqué. Mais là où certains évoquent la qualité du cadre de vie pour justifier un retour en France, et plus particulièrement la Côte d'Azur, le milieu de terrain aux 15 sélections assure qu'il est pleinement concentré sur l'aspect sportif, unique raison de son choix.

« Ma femme ne voulait pas revenir en France, c’est la vérité (sourire en coin). Je ne viens pas pour la Côte d’Azur, le soleil et une belle vue chaque matin au réveil. J’ai vécu plusieurs années à Manchester où il pleut tout le temps. Ça ne m’a jamais fait peur. Le critère numéro un est sportif. » C'est donc un Morgan Schneiderlin totalement impliqué qui a rejoint l'OGC Nice pour apporter son expérience mais aussi son agressivité dans l'entrejeu, même s'il a préféré prévenir : « je ne vais pas tacler à tout-va » !