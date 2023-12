Borussia Dortmund - PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Le PSG a rendez-vous avec son destin ce mercredi. Sur la pelouse du Borussia Dortmund, le club de la capitale devra aller chercher sa qualification pour la suite de l’aventure pour le compte de la sixième et dernière journée de Ligue des Champions. Deux options existent désormais pour les Parisiens : le prestige d’un hiver européen en Ligue des Champions ou l’opprobre d’un reversement en Ligue Europa. Opposé ce mercredi au premier de sa poule, Paris aura fort à faire face à des Allemands accrocheurs et qui ont promis de ne faire aucun cadeau au PSG alors qu’ils pourraient perdre la première place au profit de leurs adversaires du soir.

La suite après cette publicité

De plus, le Paris Saint-Germain a connu un parcours tumultueux en C1 jusqu’ici cette saison. Alors qu’ils avaient battu le BVB en ouverture (2-0) à domicile, les coéquipiers de Kylian Mbappé avaient été giflés par Newcastle dès la deuxième journée (4-1). Et après avoir lavé l’affront contre l’AC Milan (3-0), l’actuel leader de Ligue 1 s’est effondré contre Milan (2-1) avant de concéder un nul frustrant contre les Magpies au Parc des Princes (1-1). Désormais, les ouailles de Luis Enrique vont essayer de terminer cette campagne européenne avec un troisième succès lors d’une phase de groupes mitigée. Et avec une qualification en ligne de mire, nul doute que le PSG sera affamé ce mercredi dans la Ruhr.

Luis Enrique devra d’ailleurs composer sans plusieurs joueurs. Suspendu, Ousmane Dembélé ne fera donc pas son retour au Signal Iduna Park, six ans après son départ de Dortmund. De son côté, Fabian Ruiz est toujours indisponible après sa vilaine blessure à l’épaule contre Le Havre. Le technicien ibérique pourra néanmoins compter sur le retour encourageant de Warren Zaïre-Emery, entré à l’heure de jeu lors de la dernière rencontre de Ligue 1 contre Nantes. Marquinhos, friable cette saison en Ligue des Champions, a signé son retour de blessure en jouant une heure face aux Canaris. Défaits contre le RB Leipzig en championnat ce week-end, les Marsupiaux comptent de nombreux absents pour ce match (Emre Can, Sebastien Haller, Thomas Meunier, Julien Duranville, Mateu Morey, Youssoufa Moukoko, Felix Nmecha, Julian Ryerson, Marcel Sabitzer et Marius Wolf). Pour autant, Edin Terzic pourra compter sur le fameux Mur jaune mais aussi sur plusieurs valeurs sûres. Alors que Niclas Füllkrug a marqué lors du dernier match, Marco Reus et Julian Brandt réalisent de bons débuts de saison. Défensivement, la charnière Hummels-Süle devrait être enjouée à l’idée de défendre face à une attaque parisienne parfois déroutante alors que Gregor Kobel est impérial dans les buts de Dortmund depuis plusieurs mois. Vous l’aurez compris, de jolis duels nous attendent donc ce mercredi de l’autre côté du Rhin.

La suite après cette publicité

Comment regarder Dortmund-PSG en streaming ?

Pour profiter de cette rencontre, vous devrez allumer votre téléviseur et mettre CANAL+ et RMC Sport à partir de 21h. Si vous souhaitez regarder cette rencontre chez vous, il faudra vous connecter sur votre compte CANAL+. Plusieurs solutions pour cela, puisque vous pouvez vous connecter à l’univers CANAL+ via votre box (Orange, SFR, Free, Bbox, Bouygues Telecom), votre Smart TV, votre ordinateur, une ChromeCast ou tout simplement votre smartphone. De plus, la chaine cryptée propose l’offre Série Limitée 100% CANAL à 19,99 € par mois pendant 12 mois, puis 32,99€ par mois, engagement 24 mois. Ainsi, votre abonnement sera actif immédiatement et vous pourrez bénéficier de 2 affiches par journée d’UEFA Champions League. Sans oublier au moins 4 affiches par journée de TOP 14, 100% des week-ends de Grand Prix ™ de Formule 1® et de MotoGP™, mais aussi du cinéma ultra récent et des séries.

Comment regarder Dortmund-PSG en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou une ChromeCast, vous serez en mesure de streamer cette rencontre franco-allemande directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de haut niveau où que vous soyez pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. Et ce n’est pas tout, sachez donc que cette offre incroyable vous permettra de regarder 2 affiches par journée de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024, 100% de la Premier League ou encore le meilleur du championnat d’Arabie Saoudite et de ses nombreuses stars telles que Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo (avec 3 rencontres par semaine diffusées sur les chaînes CANAL+FOOT et CANAL+SPORT360).

Si vous voulez vous régaler cette année avec le meilleur du foot, c’est le moment de souscrire l’offre Série Limitée 100% CANAL.

La suite après cette publicité

Retrouvez le match Dortmund - PSG sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.