Angleterre : Harry Kane, le véritable guide des Three Lions

«Impressionnant», «Fourmidable», «Gladiateurs», «Demi-dieux». Ce dimanche matin, c'est la folie en Angleterre après la victoire des Three Lions contre l'Ukraine en quarts de finale de l'Euro 2020 (4-0). Désormais dans le dernier carré, la sélection de Gareth Southgate défiera le Danemark mercredi soir (21h) pour une place en finale. Avec quatre victoires et un nul dans ce Championnat d'Europe, et surtout zéro but encaissé, les Anglais seront forcément favoris. Et encore une fois, ils pourront compter sur un Harry Kane en forme.

Au cœur de l'actualité avant l'Euro 2020 concernant son avenir, puisqu'il aimerait quitter Tottenham cet été, le buteur de 27 ans a mis tout ça de côté pour porter son pays. Déjà décisif contre l'Allemagne au tour précédent avec un but inscrit (succès 2-0), le capitaine des Three Lions a remis ça samedi face à l'Ukraine en inscrivant un doublé, dont ce but précoce dès la 4e minute pour mettre son équipe sur de bons rails.

«Nous sommes sur la bonne voie mais nous n'avons encore rien fait»

Comme les autres héros anglais, Harry Kane reçoit donc beaucoup de louanges ce dimanche de l'autre côté de la Manche pour sa belle prestation. Le principal concerné, qui se rapproche du record de buts de Gary Lineker avec l'Angleterre en compétition majeure (10 buts, Kane en est à 9), a d'ailleurs été élu homme du match par notre rédaction. Interrogé après la rencontre en conférence de presse, le joueur de Tottenham ne s'est cependant pas enflammé : «nous sommes sur la bonne voie mais nous n'avons encore rien fait.» Mais rapidement, la star de cette équipe s'est projetée.

With his two goals tonight, Harry Kane has now scored nine goals in major international tournaments for England.



Only @GaryLineker has scored more (10), but can Kane overtake this on Wednesday night vs Denmark?



We look back at the rout in Rome. ⬇️#ENGUKR #ENG #Euro2020 — The Analyst (@OptaAnalyst) July 3, 2021

«Ça va être incroyable. Quel moment pour nous en tant qu'équipe et en tant que nation. Beaucoup d'entre nous n'auront plus jamais l'occasion de disputer un match aussi important à Wembley dans un tournoi majeur. C'est maintenant pour nous. C'est une opportunité pour nous et nous devons la saisir à deux mains», a enchaîné Harry Kane tout sourire comme le relaye Sky Sports. Sur leurs terres, les Three Lions tenteront encore de rugir pour atteindre la finale. Et Harry Kane sera de nouveau attendu.