Ukraine-Angleterre : les notes du match

Espagne, Italie et Danemark qualifiés. Le dernier ticket pour les demi-finales de l'Euro était mis en jeu au Stade Olympique de Rome. L'Ukraine, troisième de la poule C et parvenue à se débarrasser de la Suède en prolongation au tour suivant, affrontait l'Angleterre, en quête d'un premier trophée européen, présente à ce stade de la compétition grâce à un succès face à l'Allemagne. Au coup d'envoi, Andreï Chevtchenko alignait un 3-4-3 dans lequel Stepanenko laissait sa place à Mykolenko au poste de piston gauche. Côté Gareth Southgate, passage du 3-4-3 au 4-2-3-1 et sorties de Kieran Trippier et Bukayo Saka au profit de Mason Mount et Jadon Sancho.

Dans la capitale italienne, tout supporter coincé à la buvette était puni. Dès la 4e minute, Harry Kane, malheureux en début de compétition, piquait. Idéalement servi par Raheem Sterling, l'attaquant de Tottenham filait dans la surface à la limite du hors jeu et se jetait devant le portier ukrainien pour ouvrir les hostilités (0-1, 4e). Le but le plus rapide inscrit par l'Angleterre à l'Euro depuis celui de Michael Owen contre le Portugal en... quart de finale de l'édition 2004. Plus tard, Roman Yaremchuk tentait de réagir mais son tir était détourné en corner par Jordan Pickford (17e). Tueuse d'entrée de période, l'Angleterre doublait la mise au retour des vestiaires.

Une montée en puissance qui peut donner des frissons au Danemark

Sur un coup franc côté gauche, Luke Shaw enroulait un centre vers le but ukrainien. Couvert par Oleksandr Zinchenko, Harry Maguire prenait le meilleur sur Mykola Matviyenko et marquait d'un coup de casque (0-2, 46e). La soirée des Harry se poursuivait trois minutes plus tard, lorsque Kane, réveillé contre l'Allemagne, s'offrait un troisième but dans la compétition, sur un nouveau service de Luke Shaw. La tête du Spur ne laissait aucune chance au portier ukrainien (0-3, 50e). Abattue, l'Ukraine ouvrait les vannes. Pour la troisième fois de la soirée, la Zbirna encaissait un but de la tête. Oeuvre de Jordan Henderson.

Le milieu et capitaine de Liverpool célébrait sa 62e sélection avec les Three Lions par un tout premier but ! Sept minutes après son entrée, sur un amour de corner frappé depuis la droite par Mason Mount, il surgissait dans le dos d'Andriy Yarmolenko et plaçait un coup de tête au fond des filets (0-4, 63e). La messe était dite. Comme en 1968 et en 1996, l'Angleterre se dirigeait vers les demi-finales du Championnat d'Europe. Toujours sans aucun but encaissé en cinq matches, l'Angleterre affrontera le Danemark, titré en 1992, dans son jardin de Wembley mercredi prochain (21h). Avec un statut de favori qui ne lui plaira sans doute pas.

L'homme du match : Kane (8) : le buteur de Tottenham n'a pas gâché sa première opportunité pour ouvrir le score. Suite à une merveilleuse passe de Sterling, le capitaine anglais d'un tacle rageur lance idéalement les siens (1-0, 4e). Preuve de sa forme physique du moment, le numéro neuf a beaucoup décroché pour toucher le ballon. L'attaquant britannique profite d'un excellent centre de Shaw pour catapulter de la tête le ballon au fond des filets (3-0, 50e). Sa superbe volée a été repoussée miraculeusement par Bushchan (62e). Après un début de tournoi poussif, le principal protagoniste a mis le turbo au meilleur moment pour l'Angleterre. Remplacé à la 72e par Calvert Lewin

Ukraine

G.Bushchan (4) : abandonné par sa défense centrale dès l’entame du match, le portier du Dynamo Kiev doit s’incliner face à Harry Kane (4e). Refroidi d’entrée, il réalise malgré tout un premier acte plutôt honorable avec deux très belles parades devant Rice (32) puis Sancho (40e). Rebelotte dès le début de la seconde période où il ne peut rien faire sur le coup de casque de Maguire profitant du laxisme de la défense ukrainienne (46e). Superbe parade face à Kane (62e) avant d'être une nouvelle fois délaissé par ses coéquipiers sur l'action suivante et le but d'Henderson (63e). Cruel.

I.Zabarnyi (2) : soirée très difficile pour le jeune défenseur central (18 ans) du Dynamo Kiev. Il a très souvent subi la vivacité du duo Sancho-Sterling mais aussi l'impact physique proposé par Kane. Souvent pris dans le duel aérien, dépassé par la vitesse des Three Lions, il était en première ligne de ce naufrage défensif. De l'expérience engrangée mais une soirée qu'il cherchera sans doute à oublier rapidement.

S.Kryvtsov (non-noté) : le patron de la défense ukrainienne ne pouvait pas espérer pire soirée. Coupable d'une erreur de concentration et de placement sur l'ouverture du score, il se blesse dès la 35ème. Remplacé par Tsygankov (4,5) qui a cherché à apporter de la vitesse au jeu ukrainien profitant du changement de système tactique de Chevtchenko. En vain.

M.Matviyenko (2) : dès l'entame du match, il se fait une frayeur après une intervention limite sur Sancho et la suite n'est pas plus rassurante. Pris dans son dos sur l'ouverture du score anglaise, son mauvais placement entraine le but du prince Harry (4e). Il est également battu dans les airs par Maguire sur le second but anglais (46e) et par Kane sur le doublé de l'attaquant des Spurs (50e). Comme ses compagnons de défense, il a souffert de la technique d'un Sancho ou d'un Sterling. Constamment sollicité, il a, certes, parfois bloqué quelques situations chaudes (58e) mais s'est trop souvent fait éliminer.

O.Karavaev (1) : un véritable calvaire dans son rôle de piston du couloir droit. Inexistant offensivement, il a pris de plein fouet les vagues anglaises amenées par Shaw et Sterling (21e, 32e). Repositionné latéral droit suite à la sortie de Kryvtsov, rien a réellement changé pour lui. Dépassé par la vitesse anglaise, il laisse trop seul Shaw sur le troisième but anglais (50e) et n'a pas cessé de subir. Cauchemardesque.

S.Sydorchuk (4,5) : après une entame compliqué, il a cherché à donner le tempo aux siens pour sortir du pressing anglais. Positionné un peu plus en retrait que ces deux compères du milieu de terrain, il a bien tenté de mettre de l'impact physique pour perturber. Il s'est ensuite progressivement éteint et a semblé bien moins frais physiquement dans le second acte avant d'être remplacé par E.Makarenko (64e) qui n'a pas pu inverser cette totale domination anglaise dans l'entre jeu.

O.Zinchenko (4,5) : face au trio Mount-Rice-Phillips, le milieu de terrain des Skyblues a tenté d'apporter sa justesse technique pour permettre aux siens de conserver un peu le ballon par séquence mais comme ses coéquipiers, il a souffert face à l'emprise des Three Lions dans l'entre jeu. Offensivement, lui qui représente l'une des pièces maitresses du système ukrainien n'a jamais perturbé la solidité défensive anglaise. La marche était trop haute.

V.Mykolenko (5) : si l'Ukraine a souffert, beaucoup souffert défensivement ce soir, il est peut être celui qui a le plus résisté dans son couloir gauche (6 duels gagnés sur 8). Face à la pression anglaise, il a bien travaillé défensivement dans ce rôle de piston puis de latéral gauche, notamment face à Walker (13e, 31e, 68e) et Sancho. Mais à l'image de ses partenaires, il n'a pas pu produire grand chose offensivement face à la main mise sur le jeu par les hommes de Gareth Southgate. Rencontre délicate en définitive.

A.Yarmolenko (3) : l'attaquant des Hammers a vécu une soirée pénible. Certes, il a multiplié les courses défensives dans ce rôle de premier pressing mais dans sa mission principale qui est d'amener le danger offensif, le buteur ukrainien (2 buts dans cet Euro) n'a pas connu la même réussite que depuis le début de la compétition. Face à l'intensité défensive de la charnière centrale anglaise, il n'a pas pesé sur cette rencontre. Il se signale tout de même d'une frappe limpide en fin de rencontre (75e). Insuffisant.

R.Yaremchuk (5,5) : à l'image de ses partenaires sur le front de l'attaque ukrainienne, il a connu un match compliqué avec très peu de ballons touchés et beaucoup d'efforts défensifs à fournir. Mais l’attaquant de la Gantoise a sans aucun doute été l'ukrainien le plus dangereux ce soir. Une belle frappe repoussée par Pickford au premier poteau (17e), quelques percées tranchantes à l'image de ce centre en retrait qui aurait pu permettre à Zinchenko de s'illustrer. Il ne profite pas de la grossière erreur de Pickford dans le second acte (70e)

M.Shaparenko (2) : prestation très décevante pour le milieu du Dynamo Kiev. Positionné un peu plus haut, aux côtés de Zinchenko, dans ce milieu ukrainien, il n'a jamais réussi à donner le tempo, excepté cette frappe peu dangereuse sur un ballon mal dégagé par la défense anglaise (43e). Très peu disponible pour ses coéquipiers, il a parfois disparu de la rencontre pendant de longues minutes. Beaucoup de déchets techniques à son actif (8 ballons perdus) et pris par Sterling au départ de l’action menant à l’ouverture du score.

Angleterre