LOSC - ASSE : les compositions probables

La course au titre fait rage en Ligue 1 ! Et Lille a une sacrée occasion de s'en approcher un peu plus ce soir avec la réception de Saint-Étienne (21h, à suivre en direct sur notre site). Comme à son habitude cette saison, le LOSC devrait se présenter en 4-4-2 avec Maignan dans les buts, Botman et Fonte en charnière centrale, Reinildo et Çelik sur les côtés. Le duo Soumaré-André au milieu, Bamba et Araujo sur les ailes avec une attaque composée par Yilmaz et David.

Du côté de l'ASSE, c'est un 4-3-3 que devrait aligner Claude Puel. Ainsi, on retrouverait Green au poste de gardien, une défense à 4 avec Debuchy à droite, Sow et Kolodziejczak en défense centrale et Trauco à gauche. Un milieu resserré avec Gourna-Douath, Neyou et Camara. Enfin, en attaque Bouanga, Khazri et Hamouma seront chargés de faire trembler le leader de la Ligue 1.

