SC Bastia : Dupraz favori, Brouard outsider, Ray hors course

Jeudi, alors que le SC Bastia comptait 4 défaites, 4 nuls et 1 seule victoire après neuf journées de Ligue 2, la direction du club corse a décidé d'écarter Mathieu Chabert du poste d'entraîneur de l'équipe première. Si le club promu a, sous la houlette de Frédéric Zago, coordinateur technique de l’Académie, et Cyril Jeunechamp, son adjoint et coach des U18, remporté le derby de Corse, hier après-midi, face à l'AC Ajaccio (2-0), un nouvel entraîneur doit arriver dans les prochains jours.

Alors que le club bastiais semblait vouloir miser sur Réginald Ray (52 ans), entraîneur adjoint du SCB de 2010 à 2014, revenu de manière éphémère peu avant la relégation du club en National 3, il hésiterait finalement entre Pascal Dupraz (59 ans) - qui a rencontré les dirigeants, semble favori, mais doit encore trouver un accord financier (Le Parisien) - et Régis Brouard (54 ans), sondé de dernière minute. Consultants sur Amazon Prime Video (Dupraz) et sur La Chaîne L'Equipe (Brouard), les deux techniciens sont libres depuis leurs expériences mitigées à Caen et au Racing FC Union Luxembourg.