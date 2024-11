Le Real Madrid a une idée osée pour son mercato

Carlo Ancelotti fait face à un sacré casse-tête cette saison. En effet, le technicien italien doit réussir à faire cohabiter toutes ses stars sur le terrain et en dehors. Et un peu plus de trois mois après le début de ce nouvel exercice, son Real Madrid manque d’équilibre et paraît encore brouillon par moment. Offensivement, le talent est là. Mais tous les grands noms doivent parvenir à jouer ensemble et à se montrer plus justes et efficaces. Dans l’entrejeu, la perte de Toni Kroos, parti à la retraite, se ressent match après match. Enfin, en défense, l’équipe est beaucoup trop exposée et il y a des lacunes alors que des cadres comme David Alaba et Dani Carvajal ont pris leurs quartiers à l’infirmerie.

Malgré les absences et les problèmes dans ce secteur du jeu, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu n’ont jamais vraiment paniqué. Frileux à l’idée de recruter lors du mercato d’hiver, les dirigeants étaient plutôt dans l’optique de continuer avec le groupe déjà en place, voire de s’appuyer sur un jeune de la Fabrica. Ce, même si le nom de Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat en juin prochain à Liverpool, a été maintes et maintes fois cité. Mais ce mardi, Marca révèle que les champions d’Espagne et d’Europe 2024 réfléchissent à une autre option. Une solution qui permettrait de miser sur un joueur formé au club, mais qui a une expérience un peu plus solide qu’un élément actuel de la Cantera.

Le Real Madrid veut rapatrier un latéral…gauche

Et cette option se nomme Miguel Gutiérrez. En effet, le Real Madrid réfléchit sérieusement à l’idée de rapatrier le latéral gauche qui évolue actuellement à Girona. Son retour permettrait à Ancelotti de pouvoir décaler le polyvalent Ferland Mendy au poste d’arrière-droit, ce qu’il a déjà fait à quelques occasions, ou même dans l’axe de la défense si cela est nécessaire. Le Mister bricolerait de nouveau, puisqu’il aurait donc trois latéraux gauches à disposition (Gutiérrez, Mendy et Fran Garcia), mais cela permettrait au club de ne pas débourser une somme trop importante. Marca rappelle effectivement que les Madrilènes peuvent lever une option de rachat de 8 M€ pour son joueur jusqu’en juin prochain. Ensuite, celle-ci passera à 10 M€.

Mais ce prix pourrait évoluer si jamais Girona, club au sein duquel il brille, recevait une proposition supérieure. À ce moment-là, le Real Madrid, qui conserve 50% des droits du joueur en cas de revente, serait obligé de s’aligner sur l’offre reçue par l’écurie catalane pour le récupérer. Avant que ses prétendants, à savoir Liverpool, le Borussia Dortmund, Arsenal, Chelsea et Manchester United, décident de passer à l’offensive, les Merengues pensent donc à le rapatrier. Cela serait une bonne solution pour compenser une partie des problèmes défensifs et offrir plus de solutions et de confort à Carlo Ancelotti, bien que les soucis du coach se situent plutôt dans l’axe et sur le côté droit de la défense. Pour Marca, Gutiérrez serait un "renfort de luxe" pour les Madrilènes. Ce serait surtout un renfort à moindre coût qui connaît déjà la Casa Blanca. Affaire à suivre…